Virüs yasası

KORONAVİRÜS ülkemize gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre bu virüsün ülkemizde olma ihtimali çok yüksek.

Tespit edilmiş bir vaka olmasa da kapıya dayanmış gerçekler var.

Her an sirenler çalacak gibi.

*****

Bütün dünyayı etkisine alan bir virüsün bizim ülkemizde yaratacağı hasar da büyük olacaktır elbet.

Ama bir virüse karşı organize olma gücü, yaratıcı gerçeklerimizin de sınamasıdır.

Tabii ki direniriz.

Toplumsal sorumluluğu her şeyin üzerinde tutup tabii ki bütün oluruz.

Ama ya panik hali?

Çünkü sosyal medya mezbahalarında infial yaratmak için virüsü dört gözle bekleyenler var.

Hatta "Nerde kaldı bu virüs?" diye kahrolanlar!

Onlar virüsten daha tehlikeli!

*****

Ne acıdır ki fırsatçı bir ilaç sektörümüz de var.

İnşaat işçilerinin kullandığı 3 liralık maskeler eczanelerde 75 liraya çıktı.

Ve kimse bu meseleye dur demedi, herkes takır takır kazıklanmanın ederini ödedi.

Maskelerin çoğu saklandı, ihtiyaç halinde bilmem kaç katına satılacak.

Bu fırsatçılık bu soysuzluk o virüsten daha tehlikeli canlıların varlığını işaret ediyor ama yazdıklarımız nafile H H H

Virüsler gelir gider.

Elbette canlar alır ekonomileri de yıkar gider.

Ama ülkeler yerinde durur.

Virüsün etkisi azalınca onlar yine kudurur!

*****

Ne yani virüs olmasa dünya çok mu güzeldi?

Her gün binlerce insanı öldürenlere gözlerini yumanlar, her gün çocukların üzerine yağdırılan bombaları seyredenler virüsten daha mı masum?

*****

Bu virüsü harekete geçiren güçlerin insanlar olduğu gerçeği inkar edilemezse, çocukları yaşatmak istemeyenleri buldukları ilaçlar da kurtaramaz!

Her virüsün bir çocuğu vardır.

Onların doğum yapmalarına da gerek yoktur.

Bu da onların yasası!

SİNEKLER!

Çocukluğumuzda sokaklardaki ağaçlardan akasyaları yerdik.

Turnalar geçerdi başımızın üzerinden.

Anneler tütsü yakardı evlerin içinde ağaçlara bez bağlayanlar olurdu dilek niyetine.

Telefon yoktu televizyon yoktu.

Virüs dedikleri bir sinek sırması olarak gelip giderdi.

Dünya kirlenmemişti çünkü.

Şimdi bilmem kaç kez yıkanmış sebzeleri yiyenler bile mikrop kapıyor.

DNA'sıyla oynanmış besinler kanser girmedik ev bırakmayacak gibi.

Bizim korkumuz sinekleri virüs uçaklarına dönüştürüp, virüslerin yayılmasına alet ederlerse!

O zaman dünyanın yandığının resmidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gönüllü kan bağışla.

Ayna karşısında yüz jimnastiği yap.

Cenazeye gidecek zaman bul.

Her gece yolumun

Üstünde durma

Aşktan önce ekmek

Derdim var benim

Ateşten gömleği

Giydirme bana

Senden önce hayat

Kavgam var benim

Dilimde dolanır

Yanık bir türkü

Sırtımda hayatın

En ağır yükü

Benimki kimsesiz

Garip bir öykü

Senden önce hayat

Kavgam var benim

Hakkı YALÇIN