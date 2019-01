Oyuncak!

SOKAKTA misket oynamaktan bahsetsem topaç çevirmenin sihrini anlatmaya kalksam bana gülerler.

Çocukları sokak oyunlarından çıkaran dünya, onları dört duvar içinde teknolojinin dehşetiyle emziriyor artık.

Bilgisayar oyunlarında gelecek silahla inşa edilirken, çocukları imha etmenin sakıncası yok.

Masum hamurları böyle yoğuruyor teknoloji!

Şiddet mühendisliği en gözde meslek!

*****

İnsansız uçaklar!

Dört kollu bıçaklar!

Yerin altından bile kumanda edilen bombalar!

Yıldızlarla konuşmak modası geçmiş bir romantizm.

Uzay gemilerinden indirilen masumiyet yüklü Amerikan filmlerinin dil değiştirdiği mevsimlerdeyiz artık.

*****

Dünyanın çivilerini çıkaranlar teknolojiyi mi baştan çıkarmayacak!

İnsanlığını terk edenler için uzay gemileri seferleri başlamıştır.

Son duraklar öne alındı!

Arka planda soysuzluğun hası.

Şiddetin yan ekonomisi; çocukların doktor parası!

*****

Amerika'dan bakınca her şey eğlenceli.

Onlar için çocuk öldürmek çocuk oyuncağı!

Öfkesini kontrol edemeyen ahlaksızlık dünyayı kontrol etmenin derdinde!

Kendilerinden gayrısına kıyamet seansları!

"Her pisliğe maydanoz!" Trump ekselansları öyle istiyor çünkü!

Demokrasiye nefes aldırmayanlar, darbe hukukuyla ülkelerin kalbine saldırıyorsa, teknolojinin puştluğuna olan güvendir kahpeliği güçlendiren!

Ve o yüzden bir günü bile geçirmiyorlar!

Dünyanın her köşesine ulaştıkları soysuz teknolojiyle ve kana susamış yürekleriyle!

*****

Başrolde "çocuklarını aklını oynatıyorlar!" O yüzden teknoloji hayatı ele geçirdiğinden beri çocukların canlı kalması mümkün değildir, Bilinmelidir ki, savaşlarda kopan kollarını bacaklarını toplayan çocuklar için ayakta durmak, soysuzluğun yere serilmesiyle mümkündür.

*****

Hala umudumuz var!

O çocuklar kendilerini baştan çıkaranları da saklandıkları delikten çıkarır bir gün.

Hiçbir çocuk bir oyunu yarım bırakmaz çünkü.

Hele hayatlarıyla oynanan oyunları.

ORGAN BAĞIŞI

Bundan 7-8 yıl kadar önceydi.

7 ve 10 yaşlarındaki 2 kardeş doğuştan karaciğer yetmezliğinden rahatsızdı.

Sonunda bir organ bulunmuştu ama ikisinden biri bu organa sahip olacaktı.

10 yaşındaki çocuk, 7 yaşındaki kız kardeşini işaret ederek "ben dayanırım" demişti, "o karaciğeri kardeşime takın." Böyle ihtiyaç sahiplerini "dangalak" olarak niteleyen profesörlerin asla sahip olamayacağı yürek o çocukta mevcuttu.

En önemli organdır; ruh!

O da insan olanda bulunur, bağışlanmasına da gerek yoktur!

Mutluluk Takvimi

Fotoğraf çekmeyi öğren.

Müzeleri gez.

Gençleri anla.

Atlara dokun.

Gözlerini kontrol ettir.

Cebimde yorgun

Şarkılar taşıyorum

Fonda yağmur sesi

Hayat beni sana

Bağışlamadı

Bitti biliyorum

Bu yaralı aşkın

Hikayesi

İzlerini silmek için

Kaç ömür gerekiyor

Umut kırıntısıyla

Doyuyor

Gönül kuşlarım

Anam ağlıyor geceleri

Zorlu geçiyor

Sensiz kışlarım

Hakkı YALÇIN