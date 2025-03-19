YAŞLI insanların haftasında neleri görebiliyoruz acaba? Hiç yaşlanmayacağını düşünen insanları mı? Saygının elden ayaktan kesilmesinin yaşlılıktan daha beter olduğunu mu?

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Yaşlı bir deniz feneridir onlar, hala inatla yol gösteren. Ne çok şeyin sahibidirler de anılardan ödünç aldıkları giysiler vardır üstlerinde. Geçmişten nice öyküyü ders niyetine anlatırlar, gençler onları dinlemez. Yüreklerindeki saklı sayfalara yazacak bir şeyleri kalmış mıdır bilinmez.

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Yüzlerindeki çizgilerde çocuklarının, torunlarının çamaşırları asılıdır hala. Bu hayat kavgasında yaşanmamış gençliklerin hesabını en iyi onlar bilir. Özgürlüğü adaleti ve merhameti de onlar bilir. Ama yokluk en çok onların ağrına gider.

Onlar kendi halinde yürürken, nereden gelir nereye giderler kim bilir.

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Yaşlı insanlar hızlı giden bir tren camından yolları seyreden hüzünlü yolculardır. Yüreklerinden çıkarlar yollara, gözleriyle dilleri aynı şeyleri konuşur. Ölümsüz aşklar onların yüreğinde destandır, o yüzden gençlikte dinledikleri şarkılardan asla vazgeçmezler.

Bazen metrobüse binerler de şimdiki gençlere "ayakta durmanın" belgeselini sunarlar.

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Bazıları oğul evindedir, bazıları huzurevinde, bazıları da yoksulluğun en çaresiz halinde.

Çocuk ve torun sevgisi onları hayata bağlayan en büyük servettir ama günden güne kirlenen bu acımasız ülkede gözleri arkadadır.

Uyuşturucu bütün mahalleleri sarmıştır, kumar yasal bir zehirdir artık. Katillerin, kabadayıların, kara para kasalarının kollandığı bir sistemde çocukların ne kadar büyük tehlike altında olduğunu en iyi onlar bilir.

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O insanların zarafetini yıllar bile çalamamışken, paha biçilmez güzelliklerini görmezlikten gelmeyelim. Onların yüreklerinde bir kitabın en değerli sayfaları saklıysa okuyalım.

Onların gözlerinde kaybolurken, ömürlerinin sonbaharında onları başımıza taç yapalım. Gözümüz gibi bakalım. Bakamıyorsak, yaşlanacak olanlara da bakılmayacağının anonsunu yapalım.

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İsyanlarını içine gömen yaşlı insanların iç sesine ah düşüyorsa, onların yüzünü güldürmeyenlere de büyük günah düşüyor demektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insana her yerde saygı göster.

Hiç kimseye borçlu kalma.

Lösemili çocuklara bağış yap.



Bağrına kapansam

Beni anlamaz

Nesi var nesi yok

Yara geceler

Bütün lambalara

Lafa tutuyor

Işıklara düşman

Kara geceler



Şarkıların bile

Efkarı kalır

Seven yüreklerde

Çıra geceler

Hasreti yar diye

Koynuna alır

Dağlar gibi sıra

Sıra geceler

Hakkı YALÇIN



Ramazan'da kandillerin yanmasındaki sihri şimdiki çocuklar bilmez.



Hitler Trump!

Göreve geldiğinde ağzından barış sözcükleri dökülen Trump'ın yaveri İsrail'le birlikte nasıl bir barış planının içinde olduğunu görebiliyoruz. Dünya hızlı adımlarla faşizme yürürken Trump'ın kan tutkusu da ortada.

Hayatım boyunca gördüğüm en iğrenç başkanlardan birinin yüzüne bakınca Hitler'i görüyorsam, dünyanın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu söylesem ne yazar. Yüzyıllık planın içinde daha ne ülkeler ve alacak ne canlar var, tahmin etmek zor değil.