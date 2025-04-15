YAPAY zeka insanı aptal gibi göstermek için üretilmiş tehlikeli bir oyuncaktır. Çocukluğu olmamıştır, hiçbir öykünün içinde yürümemiş, bir inciri dalından koparmak için ağaca çıkacak gücü bile yoktur. İki parmağının arasına aldığı bilyeyle misket oynamanın sihrini bilmez. Odalar kireç tutmadığı zaman elinden bir halt gelmez. Varsa yoksa hırsızlık, daha önce üretilenleri hafızasına yüklemek.

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Yapay zeka ipini sahibine teslim eden, insan denen haysiyetsiz kuklalar gibidir. Kapitalizmin uşağı olarak ne isterseniz yapar görünür. Bazen hiç görünmez sadece sesini duyarsınız da nedense bazılarına güven verir.

Oysa o sırada çocukların şuurunu felce uğratacak zehri stokluyordur da hangi yaralı çocuğa kan vereceğini zannediyorsunuz?

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Yapay zeka suç dünyasında özgürdür ne genetik kodlaması vardır ne parmak izi.

Amerika'nın kirli tarihindeki en aşağılık eylem olan atom bombasının çocuğudur.

Üstesinden gelinemeyen meselelerde alttan almasının bir açıklaması varsa; "size de gününüzü göstereceğim!"

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İnsanlığın vicdansızlığa karşı haklı tepkileri vardır. "Gazze'de katledilen çocukların öcünü almadan dünyayı terk etmeyeceğim" diyenlere duyduğum saygıyı, "Gazze'yi kumarhane yapma hayalindeki" iblislere mı duyacağım? O iblisler beni duysun!

"Yapay zekanızın da kan kokan paranızın da cehenneme kadar yolu var."

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Sinsi ve kalleş bir teknolojiyi hafife almak gafletine düşemem!

O yüzden şansımı denemek istedim ve yapay zekaya sordum, "Amerika bu dünyada kaç milyon insan öldürdü ve 5 yıllık planında bebek çocuk demeden daha kaç katliam planı var?" Cevabı merak ediyorsanız lütfen sizler de sorun!

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Daha vicdansız bir katil ve daha soysuz bir hırsız olabilmek için staj yapan yapay zeka, insandaki işgücünü çöpe atmanın ve kolay para kazanmak isteyenlerin tercihi olabilir ama bu dünyanın başına ne geldiyse para yüzünden geldi.

Yapay zekanın en büyük güvencesi de insandaki bu ihtiras değil mi zaten!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara uçurtma yap.

Çiçekleri sula.

Trafikte saygılı sürücü ol.

Gıcırdayan kapıları yağla.



Bir umut benimkisi

Bir umut onu bulmak

Bu aşk hikayesini

Onunla tamamlamak



Ne düşlerimiz vardı

İki oda bir mutfak

Nasıl da istiyorduk

Evlenip mutlu olmak



Ne zaman kaybolsam

Beni arar bulurdu

Dururdu vazolarda

Aşkın hüzün gülleri

Gecenin bir vaktinde

Tek tesellim olurdu

Okşardı saçlarımı

Onun çocuk elleri

Hakkı YALÇIN



İnsan para için ruhunu satar mı? Satıyor!

Meslek onuru da bahşiş!



Trabzon taraftarı

Trabzonspor taraftarları, 15 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti. Katillerin güç gösterisi yaptığı bir ülkede, o melek yüzlü çocuğun acısını işaret ederken, sadece adalet isteyen aileye destek verdiler. Çocuklarımızın canını hiçe sayanların dünyasında bu konunun arkasında duran ve o mezarı ziyaret eden Trabzonspor taraftarı benim için "insanlık şampiyonudur!" Birçok Trabzonlu dostum var, tanımadıklarıma da selam olsun. Ve her zaman söylerim bir daha söylüyorum; "ben sizi boşuna sevmemişim."