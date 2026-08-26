Hayatta kalmakla ayakta kalmak arasındaki onurlu bağlantı bir bedel gerektirir. Hiçbir maden işçisi yatlarda halay çekenler gibi eğilip bükülmemiş, onurundan ödün vermemiştir. Yerin altında bile başını dik tutabilmek herkesin harcı değildir çünkü.

Hala okul arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlar para için ruhunu satanı, gerçek sanatı kusur sayanı adamdan saymaz, elle yazılmış mektupları severler. Giysileri eski moda, evleri genellikle iki oda bir mutfak üstelik bazıları hala kirada. Yasalara ve insanlara inançlarını yitirmiş, kimseden beklentileri kalmamış ama her biri hala lisedeki gibi onurlu ve dimdik.

'Beş yıldızlı otellerin açık büfelerinde çöpe atılanlar, askıda satılan ekmeklerden çoktur da bu görgüsüzlük ve müsrifliğin neden sonu yoktur?' cümlesini kurmak eski moda! Saatler bile tüketim üzerine kurulurken, gemisini yürüten kaptan modeli şu sıralar yine çok moda!

Hayata bağlanmanın en anlamlı işaretidir; bir bebeğin gülüşü. Gazze'de öldürülen bebekler çok çabuk unutuldu. Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene bile sarılmadığı bir dünyada, kör şeytanlar vitrinleri süslüyor hala!



Silah tüccarı babanın 15 yaşındaki kızı ailesiyle birlikte çıktığı yat gezisinde savaş görüntülerini izliyordu. Bir hafta önce Louis Vuitton çantayı kapmıştı da dudağına rujunu sürdükten sonra babasına sordu. "Hayat böyle güzelken insanlar neden savaşıyor baba?" Dişleri kanlı baba gülümsedi.

"Bunlar olmalı kızım, yoksa ne bu yata binebilir ne o çantaya sahip olabilirsin." Boynunu bükerek "anladım" dedi kız. "Sorumu geri alıyorum!" O sırada 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, saldırıda kırılan arkası kuşlu aynasındaki kuşun kanatlarını yapıştırmaya çalışıyordu. Çikolatanın tadını bile bilmiyordu üstelik.

İstanbul'da yeniden deprem konuşuluyor. Ağaçlar diğer canlıların da barınağıdır. Hem gökyüzüne her yerin altına atarlar adımlarını. Müsait olduğumuz depreme karşı en anlamlı koruyucudur ama bizler onları korumuyorsak, tabiat ana bizleri niye korusun!

Eylül'ün sarışın halini seviyorum. Sarı yazla buluşmak için de şunun şurasında birkaç gün kaldı da sonrasında 'kara kışı' düşünmek bile istemiyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

Tütün ürünüyle ilişkini kes.

Kimseyi yolda bırakma.

Güzel insana değer ver.



İnsanın en güzel

Halidir sevmek

Hayat bize aşkı

Hediye eder

Kalbimiz hazırdır

Elvedalara

Her günahı kader

Üstlenir gider

Şarkılara düştü

Efkar dağıtmak

Galiba yeniden

Aşkla tanıştık

Ben anlatamadım

Lütfen sen anlat

Ey hayat söyle

Nerede kalmıştık.

Hakkı YALÇIN



Sahiplendiğiniz her yalan yarın çocukları fena halde harcayacak.

Mazinin asaleti!

Küfrederek şarkı söylemenin itibar gördüğü, edepsiz sözcüklerin şiir sayıldığı bir ortamda, müziğin kralları kraliçeleri belli. İyi para kazanıyor, el üstünde taşınıyor hatta ödüller alıyorlar. Dünyanın anasını satan, yetim hakkı yemekle gurur duyan yapımcılar da varken, her şey birbirinin içinden geçiyor aslında. Onlara paranın ucunu gösterin yeter. Bu soysuz gösterilere 'zamanın ruhu' diyorlar, bizler o güzelim yıllara 'mazinin asaleti' diyoruz. O yüzden mazinin el etek öpmeyen, hiçbir şartta diz çökmeyen edepli ve onurlu insanlarına kurban oluyoruz.