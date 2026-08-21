Tribünde ufacık çocuğun üzerindeki formayı çıkaran zalimlere ve manzarayı seyredenlere bile itibar gösterilen bir ülkede, cebinden kırk yiğit çıkaran eski delikanlıları hatırlatsak ne çıkar. İhtimaldir ki 'onların modası geçti' diyen binlerce insan çıkar. Futbol sevdasıyla tanışmamız çocukluktan kalmadır. O sevdalar unutulmaz izler bırakmıştır. Gençliğimin sahilinde hala futbolun güzel isimleri yazılı. O isimleri dalgalar da silemedi.
Bizler o zamanların alın terini siliyoruz da yere atılan kağıt mendillere yüz vermiyoruz. Maça giden her çocuk tribüne emanettir, büyüklere yetkililere, hepimize. Diliniz hangi marşı seslendirirse seslendirsin, hayatın en gizemli çalgısı maça giden çocukların sesidir. Futbol da onların hikayesidir aslında.
Ne büyük utançtır ki taraftar otobüsleri, gurbet trenleriyle yer değiştirdikten sonra taraftar profilleri değişmiştir. Hiç kimse nefretini saklamak zorunda hissetmiyor kendini. Nasılsa saldıran ya psikopat ya deli! O yüzden sportmenliğin ayarlarıyla oynayan yeni moda yöneticilerin gözlükleri de 'buzlu cam modeli!'
Evlerinde bile. Bundan 15 yıl önce bir üvey anne 5 yaşındaki çocuğunu odunla dövmüş ve bir gözünü kör etmişti de özgür kalmıştı. Odun kadına yaltaklanmıştı kadın oduna. Odun; kadının sağ elinden sol eline geçiyor, vurdukça vuruyordu da çocuğun yüzünde nur vardı onu almak istiyordu. O dönem yazdığım yazıyı hatırlıyorum. 'Melek yüzlü çocuğun yüzüne çakılmış çiviler onda ömür boyu çakılı kalacak. O kadını mahkeme özgür bıraktı ama o çocuğun melekleri zalim kadının da yanında duranların da yakasını mahşerde bırakmayacak.'
Bu yazıyı üzerinden Fenerbahçe forması çıkarılırken diğerlerinin seyrettiği ve ülkenin birçok yerinde hala zorbalığa maruz kalan çocuklar adına yazdım.
Lyon maçında o çocuğun korkularının üzerine çiçekler ekildiyse verilen mesaj bellidir. 'Bir çiçek nasıl tutulursa en narin yerinden, çocuklar da öyle tutulmalı ellerinden!'
MUTLULUK TAKVİMİ
Bir şeyi çok fazla iste.
Borç altında ezilme.
Dostunu yolda bırakma.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O masum hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
Elinin tersiyle alnındaki teri silen hamal fotoğraflarını özledim.
Şekerleme!
İçine her türlü maddeler bulaşmış şekerleme ürünleriyle çocuklar tehlike altında. Her çocuk sağlıklı şekerleme ürünü yemiyor da balı hiç sormayın.
Dünyadaki arı sayısı yüzde 60 azalırken bal üretiminin artması arasındaki çelişki kimin umurunda?
Kolay para kazanma pazarının genişlemesiyle çocukların zehirlenmesi arasında bir adımlık mesafe varken acele etmenize gerek yok. Yeteri kadar geç kaldınız, çocuklarınız da o zehri çoktan aldı!