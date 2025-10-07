karşısındaki Fenerbahçe bir labirentin içinde kaybolmuş takım gibiydi. Etiketli beyler parayı götürmekte usta maçı kazanmakta acemi. Şampiyonluğa çıkan gemi yalpalıyorsa, Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada kazanmak için kılını kıpırdatmıyorsa sonuçların sebebi sahanın içinde. Böyle bir orta alan rakibin gözlerini kamaştırıyorsa, hücum hattı "ballı pozisyon" bekleyen Kerem'le gittikçe ağırlaşan En Nesyri'ye kalıyor da savunma yolgeçen hanına dönüyorsa bu beraberlik bile Fenerbahçe için kazançtır.

***

Rakibini 70 dakika sahada ezen Samsunspor'un net 7 pozisyonu varken Fenerbahçe hücumda sıfır çekti. Skriniar'ı yere göğe sığdıramayanlar böylesine hantal bir adama kaptanlık bandını da versinler takımın tapusunu da. Sonra da Samsunspor kaptanı Zeki Yavru'ya baksınlar. Defalarca not gönderdik;"menajerlere para kazandırmak için kasalarınızı yabancılara açacağınıza, gözlerinizi dört açın!" Zeki Yavru'yu yıllardır izliyorum, her maçta aynı disiplin aynı mücadele. Bir an bile forma ruhundan sapma yok. Zeki Yavru gibi adamların popüler beyler listesinde adı geçmez, onlar ancak futbolun emekçi kesiminde ve forma giydikleri takımların taraftarlarınca tanınır. Bu da Zeki Yavru'nun gururu olsun!

***

Galatasaray'da sezon başından beri futbol yok hükmünde. Osimhen'deki değişime iyi bakın. Çaresizliğini hakemlerden medet umarak örtmeye çalışan adamın sihri kayboldu. Belki de para böyle bir şey, aşkı da yok ediyor mücadele ruhunu da. Onda başkalarında olmayan şeyleri gördüğümüz için geçen sezon kurduğumuz cümleler zengin kafiyeliydi.

***

Beşiktaş, Galatasaray karşısında bir puanı kazandı ama 2 puanı düşürdü.Galip durumdayken rakibin 10 kişi kalmasının getirdiği avantajın farkına bile varamayan bir takımın beraberlikle yetinmesi asla bir kazanç değildir. Kazanmak istemeyen direniş çömezlerine baktım de gözlerinde ne Kartal işareti vardı ne kazanma ruhu.