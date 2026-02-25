Arda Kardeşler düdüğünü astı

ArdaKardeşler, Eylül 2025'te oynanan Trabzonspor- Gaziantep FK maçında Bordo-Mavililer'in hızlı hücumunu kesen düdüğüyle tepki çekmişti. O tarihten bu yana görev alamayan Kardeşler, istifa ederek hakemlik kariyerine son verdi.Kardeşler'in kariyerine futbolcu menajeriolarak devam edeceği öğrenildi.



