Galatasaray geçen hafta 5-2’yle bozguna uğrattığı Juventus’la bu kez Torino’da kozlarını paylaşacak

Cimbombu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en önemli sınavlarından birisine çıkacak. Sarı- Kırmızılılar play-off turu rövanşında Juventus ile Torino'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta rakibini Rams Park'ın çimlerine gömen ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılanGalatasaray son 16 turu için dev bir adım atmıştı. Allianz Stadı'ndaki kritik rövanş 23.00'te başlayacak ve maçta Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak. Galatasaray'a bu akşam tur için 2 farklı bir yenilgi bile yeterli olacak.Juventus'un 3 farklı galibiyetinde ise karşılaşma uzayacak. İtalyan ekibinin 90 dakika içinde temsilcimizi eleyebilmesi için maçı 4 farklı kazanması gerekecek. Cimbom eğer bu akşam zafere ulaşırsa son 16 turunda Liverpool ve Tottenham'dan birisiyle eşleşecek. Sarı-Kırmızılılar'da zorlu maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor... Arda Ünyay, Nhaga ve Can Armando Günerise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

AĞRILARA RAĞMEN SAHADA!

Galatasaray maçı öncesi Juventus'un en büyük kozu hiç tartışmasız Kenan Yıldız olacak. Milli futbolcunun sakatlık nedeniyle bu akşam takımdaki yerini alıp almayacağı belirsizdi. Ancak Kenan dünkü idmanın ilk bölümünde bireysel, ikinci bölümünde ise takımla beraber çalıştı. İtalyan basınına göre genç yıldız ağrılarına rağmen ilk 11'deki yerini alacak.

HAYDİ DEJAVU OLSUN

Galatasaraybugün turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventuszaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Sarı-Kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin 2013-2014sezonunda Real Madrid, Juventusve temsilcisi Kopenhagile B Grubu'nda mücadele etmişti. Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı almıştı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elenmişti.