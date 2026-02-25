Kadro hoca başkan değişiyor yaşananlar değişmiyor

Fenerbahçe'de kadrolar değişiyor, teknik direktörler gidiyor, başkanlık koltuğu el değiştiriyor... Ancak Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'deki "son dakika kabusu" bir türlü bitmiyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçlarda yaşanan puan kayıpları, camiada adeta bir dejavu etkisi yaratıyor. Son yıllarda benzer senaryolarla defalarca yara alan Fenerbahçe, kazanması gereken karşılaşmalarda uzatma dakikalarında yediği gollerle büyük fırsatları elinden kaçırdı. Taraftarın hafızasına kazınan bu anlar, farklı teknik adamlar ve farklı kadrolara rağmen tekrar etmeye devam ediyor. Bu kötü gidişatın çarpıcı örnekleri şöyle sıralanıyor: Jorge Jesus döneminde İstanbulspor karşısında 90+6'da gelen golle kaybedilen 2 puan. İsmail Kartal yönetiminde Samsunspor ile sahadan beraberlikle ayrılınan maç... Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun döneminde Kayserispor karşısında 90+4'te gelen golle yaşanan yıkım. Son olarak Kasımpaşa karşısında 90+11'deki şok. Yaşanan bu puan kayıpları, sadece skor tabelasına değil, Sarı-Lacivertli camianın psikolojisine de ağır darbe vuruyor. Taraftarlar, "değişen hiçbir şey yok" yorumlarıyla tepkilerini dile getirirken, kulüp içinde ise bu kronik sorun tartışma konusu oldu.

SAVUNMAYA MERT FORMÜLÜ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları nedeniylestoper rotasyonu adeta çöktü. Teknik ekibin elindeki alternatiflerin sınırlı olması, Tedesco'yu farklı çözümler üretmeye itti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre İtalyan çalıştırıcı, yaklaşan Avrupa'daki Nottingham karşılaşmasında Mert Müldür'ü stoper mevkiinde görevlendirmeyi planlıyor.

KANTE'NİN OYUNU SORGULANIYOR!

Ara transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadroya katılan N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk 4 maçta beklentilerin gerisindekaldı. Sarı- Lacivertli taraftarların büyük umutlarla karşıladığı Fransız yıldızın performansı, kısa sürede büyük tartışma konusuoldu.