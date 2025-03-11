KÖTÜYÜ örnek alan ahlaksızlığın gelişmiş savunma mekanizmasıdır; "bana ne kardeşim, herkes yapıyor!" O yüzden kötülük herkesin elinin altında, ahlak ve dürüstlük denizinin altında 20 bin fersah!

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"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" diye bir terim kullanılmışsa, eskiden sobalar yandığı için değil, yarınların insanlara neler getireceğini işaret adına söylenmiş bir sözdür.

Komşuda pişenin komşuya düştüğü yıllara mahsuben!

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Hayat herkese eşit mücadele hakkı da vermiyor herkese yetecek kadar onur da! Başka hastanın idrar tahlilini sağlıklı hastaya yutturup, hastaneye adım atanlara "yürüyen cüzdan" muamelesi yapılan düzende neyin onuru? Onurlu insan meslek haysiyetinin izinden yürür paranın değil.

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Onurlu insan "bize de bir şey düşer" deyip, yetimin öksüzün kanını emenlere kul köle olmayandır, hal ve gidişi pekiyi olan. Alın terine saygı duyan, insan kayırmayan. Onurlu insan kendisiyle yüzleşendir, yüzsüz olan değil. Talana katılmayan, helale haram katmayan, komşusu aç yatarken göbek atmayan!

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Bizler haksızlıkları dile getirmenin onurunu yaşayan ve gözünü kırpmadan ölüme giden insanları gördük. Onlar haram yemediler, yalan yere yemin etmediler, kimsenin parasını çalmadılar, çalanları da alkışlamadılar. Sahip oldukları onurlu hayatta sofraları ve sevgileri bölüştüler, sonra hepsi toprağa düştüler birer birer.

***

Bir baba oğluna hayat üzerine nasihat veriyordu. "Yükselmek için asla alçalma. Onurlu hayat basamakları olmayan bir merdivendir." Çocuk kuşkuyla babasına baktı. "Peki merdivende basamak yoksa ben yukarı nasıl çıkacağım." Babanın cümlesinde özne alın teri. "Başkalarının sırtına basmadan yükselmeyi öğrendiğin zaman."

***

Hayatını 'o biçim' kazanan başka bir babaya oğlu merakla sordu;

"senin eve getirdiğin paralar neden kanlı?" Arsız babanın cevabı hazırdı;

"kan çıkmazsa para yok oğlum!" Babaya çekmeyen oğul acı acı gülümsedi; "ben de seni adam zannediyordum baba." Yeni moda babanın cevabı daha da acı; "arkadaşlarının babası gibi olsaydım sana bu hayatı yaşatabilir miydim?"

***

Kirli paraları yasalar önünde bile böyle babalara koldur kanattır.

Zenginin malının yoksulun canından değerli olduğu bir ülkede onurlu yoksulların canlı kalması bile sanattır.

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski Ramazan sohbeti dinle.

Korkunu yenecek kadar bilgili ol.

Başını eğme.



Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz



Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik sözümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz



Günler geçti beklemekle

Derdi derde eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN



Kadınları "çamaşır makinesi" gibi görenler hiç değişmedi!



Kariyer!

Üniversite mezunu bir genç kızın günlüğünden notlar: "Sahneye iç çamaşırıyla çıkan pespaye şarkıcılara ömürlük kariyer veren hayat, benim aldığım eğitimle ördüğüm hayata yer bulamıyor öyle mi? İnsanlıktan onuru çıkarırsanız ne kalır? Hiçbir şey. Ben işsiz ama onurlu hayatımı ölene kadar sürdüreceğim. Benim kariyerim de bu olacak."