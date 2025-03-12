GALATASARAY'da kaç maçtır dizleri bükülenler, Alanyaspor karşısında özellikle ilk yarıda yine tel tel döküldüler.

Bunda Okan Buruk'un elindeki gücü kötüye kullanma merakının da etkisi büyüktü, maceralarına yeni bölümler eklemesinin de. Alanyaspor karşısında alınan galibiyette hak iddia etmesi gereken tek kişi var; Osimhen.

"Sahadaki anıtlar bir takımın niye kazandığını kanıtlar" cümlesinde özne de fiil de yüklem de Osimhen'dir. Bir adam kiralık geldiği takımda forma aşkının katıksız temsilcisi oluyorsa omuzlarda da yüreklerde de yeri var.

Galatasaray'ın bu futbolla arasını düzeltmemesi halinde başına gelecekleri hatırlatmakta da yarar var. Yoksa bir adamın üzerine bindirilen yükle 4 puan fark dediğin kuş gibi uçar gider.

***

Beşiktaş'ın Gaziantep karşısında kazandığı maçlardaki performansına ulaşamadığını düşünüyorum. Gaziantep'in Beşiktaş karşısında galip gelmesini Selçuk İnan'ın takımına sağladığı inancın ve sükunetin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama hakem Zorbay Küçük'ü adaletli bir hakem olarak düşünemiyorum.

Zorbay Küçük, Beşiktaş'ın yediği ilk golden bir dakika önce Gaziantepli Ogün'ü ikinci sarıdan oyundan atmalıydı, atmadı. 70'inci dakikada Immobile'nin rakip ceza alanı içinde güreş pozisyonunda yere indirilmesine seyirci kalanlara baktım da VAR ne için VAR, kimin için VAR? Böyle bir pozisyon Galatasaray veya Fenerbahçe maçında olsa yer yerinden oynardı. Beşiktaş için bu sahneye göz atmaya gerek YOK.

***

Bizler kötülüğe çanak tutanları, alenen taraf tutanları gördük. Sepetlerinden çıkardıkları yılanları oynatanları da gördük, sistemi parmağında oynatanları da. Kulüplerin içine yerleştirilen kara para kasalarını, konuşma balonlarının içine gaz dolduran bahis baronlarını, insanları dolandıran ama sorgulanmayan kabadayıları gördük.

Görecek ne kaldı ki!