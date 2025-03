DÜNYADAKİ mal varlığının sadece yüzde 1'i kadınlara aittir ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülür. Üstelik hala "eşitlik" mücadelesi verilmektedir.

Yasalar önünde bile!

***

Omuzlarda dağ gibi yükselen kadınlar. Hayatı boyunca yokuş çıkan, yakınları için dünyayı yakan kadınlar. Masallarını yitiren kadınlar, adaletli, merhametli ama ille de iffetli kadınlar. Haram kazancın zerresine yan gözle bakmayan kadınlar.

Yoldan yeni dönmüş olduğu halde özgürlük ve demokrasi için yeniden yola çıkan kadınlar. Bir karış toprağa bile çiçek eken, sadece 8 Mart'ta değil, her gün saygı duruşunu hak eden kadınlar.

Gününüz kutlu olsun.

***

Hala değerlerin ayakta kalmasının sebebi olan kadınlar.

Bencilliğe yüz vermeyip, adını koro hayatlara yazdıran kadınlar.

Karanlığın ışığı, dilleri dantel kadınlar.

Saçından ayak bileğine kadar namus kokan, gözlerini kamaştıran ihanetlere göz ucuyla bakmayan kadınlar. Üniversiteyi bitirdiği halde işsiz gezen, magazindeki bir nafaka iblisi kadar değer görmeyen kadınlar.

Gününüz kutlu olsun.

***

Evlerine yemek taşıyan kadınlar, pazar sonlarında ezik sebze toplayan, her şeye rağmen tabaklarına gülüşlerini dolduran kadınlar. Derin sızılara rağmen ah etmeyen, alın terinden gayrısına tamah etmeyen kadınlar.

Hayatımızdaki asil güzellikler, dilekleri yolda kalmış yürekleri yakılı kadınlar, inadına barış kokulu kadınlar.

Gününüz kutlu olsun.

***

Evlatlarını kumara uyuşturucuya alıştıranlara çığlık çığlığa haykıran kadınlar. Çağrıları yankı bulmayan üstelik her daim erkek şiddetine maruz kalan kadınlar.

Haksızlığa hukuksuzluğa karşı sur, erkeklerden bin kere cesur kadınlar.

Düşmanlarını güldürmemek için ağlamayan kadınlar. Bodoslama giden vapurlar gibi haksızlığın üzerine giden kadınlar.

Törelere uymayan kadınlığa kefen giydiriliyorken, zorbalık borsasında değeri yükselen erkeklik itibar görüyorken, senede bir gün emekçi oldukları laf olsun diye hatırlanıyorken, bütün mahcubiyetimle haykırıyorum.

Gününüz kutlu olsun.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çay ve zeytinle iftar aç.

Her şeyi kalbinle yap.

Halden anla.

Bahis oynama.

Gülümse.

Kaçıncı saati

Bu yalnızlığın

Bende ayrılığın

Yorgun hali var

Nasıl yenik düştük

Bilemiyorum

Yüreğimin sana

Dargın hali var



Yağmur beni izliyor

Sokaklar ıslanıyor

Hala bütün şarkılar

Senin için çalıyor



Görmediğim şehirde

Sana dokunmalıydım

Bu hasret akşamında

Yanında olmalıydım

Hakkı YALÇIN

Emekçi kadınlar uyanmak için kitap okur, magazin kadınları uyumak için.

Bunlar hariç!

Kolay zengin olmayı hedefleyen, aşkı "saatlik mesaiye dönüştüren" şöhretli kadınları bu bugünkü meseleden muaf tutuyorum. Kusura bakmasınlar haysiyetsizliğin şehvet borsalarında dolar üzerinden işlem görenlerin, meslekte yükselmek için alçalanların, zengin bir salaktan çocuk yaparak hava basan nafaka iblislerinin ve bir Louis Vuitton çantaya ruhunu satanların Kadınlar Günü'nü kutlayacak değiliz.