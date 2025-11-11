Fenerbahçe'nin iki haftadır verdiği mücadele 6 puanlık farkı birine indirip "liderlik boyutlarına" ulaştıysa bize de alkışlamak düşer. Kayseri karşısında 4 gol atmasının övgüsüne karşılık yenilen 2 golün sorgusu da teknik kadroya düşer. Çünkü Fenerbahçe'de tedirgin eden bir savunma varken, gerçek bir golcü aranırken, liderlikle sözleşme yapmak için "aşkın formalarını" daha çok terletmek gerekecek. Liderlik hedefi mizansenden ibaret değilse eğer!

***

Levent Mercan'ın mücadelesini beğendim, 9 maç sonra ilk 11'de başlayan Fred'in "dersini alması" gerektiğini düşündüm. Kerem'deki olumlu işaretleri yok saymadım. Ama Talisca'nın hala bu takımda ilk 11'da sahaya çıkmasına akıl sır erdiremedim. Olanların sahadaki varlığını sorgulamak kadar olmayanları aramak gerçeğine mahsuben en çok da İsmail Yüksek'i aradım.

***

Galatasaray'ın sezon başından beri kalitesiz futbolla istikrarlı bir uyumu var.Oynamadan kazanmanın da sonu gelecekti ve geldi. Ajax maçında kendini oynayanlar Kocaeli karşısında kendine oynadı. Elde var sıfır. Bütün meseleyi Icardi'nin ilk 11'de olmasına bağlayanlar, takım olmanın gereklerini ne yaptıklarının cevabını versinler. Çünkü liderlik kaliteyi ve futbolu da emreder arkadaşını sırtında taşımayı da!

***

Altını küle çevirmenin futbolda yeri yoksa, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın dersine çalışmakla aldığı ödülün alkışlarını gönderelim. Ama ilk 7 hafta galibiyet alamayan bir takımın başındaki adama güvenen ve bugünleri yaratan yönetimi de görmezlikten gelmeyelim. "Teknik direktör öğütmek başkanların yasası olmasın" cümlesi, Recep Uçar'ın Konyaspor'da görevden alınmasına mahsuben kurulmuştur! Güzel insanların harcanmasına gönlüm razı olmuyor çünkü!