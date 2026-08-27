Köy hayatının hala ayakta olduğu bir beldeye ziyaretim oldu da yolun kenarından geçerken ortalığa bir gübre kokusu yayıldı.Gübrenin tabiat için ne kadar değerli olduğunu hissettiğim için dudaklarımdan bir cümle döküldü. "Hayvanların dışkısı bile insanlardan değerliyken insanlar neden bu kadar böbürleniyor?" Cevap ortada; bazıları sadece konuşmayı biliyor. Peki ne konuşuyorlar? İnsanları birbirine düşürmek ve kendilerine çıkar sağlamaktan başka hiçbir şey!

Kanserojen maddelerin enjekte edildiği ürünler tezgahlarda kapışılırken, artan hastalıkların sebebinin insandaki ihtiras olduğunu söylemeye gerek yok. Organik besinler yetiştirmek için gübreye duyulan ihtiyacın her yıl biraz daha çoğalmasının da yarınlarda hükmü yok. İklim değişiklikleri, depremler, küresel ısınma derken dünyanın gösterdiği reaksiyonları kadere bağlayanlar, ölen insanlara değil sadece kaybettikleri paraya ağlıyorlar.

Uzay istasyonlarından teknolojiyle yönetilen bir dünyamız var. Cep telefonları bile hepimizin kontrol altına alındığının belgesi. Yapay zeka ve robotlar gelecekte çocukların ekmeğini de masumiyetini de elinden alacak. O yüzden Amerikalı züppeler kendilerini bu gezegenin sahibi zannediyor, dünyanın kanını emerken, beslenme türünü bütün dünyaya gösteriyor. Stabil tehlikeler onların yeni ürünü!

Bütün pisliklerin çöplüğü haline gelen denizler bile insanlara zaman zaman durumu ifade ediyor ama kimse ciddiye almıyor. Halay çekilen yatlardan denize atılan plastiklerin hacmini hesaplayan var mı acaba? Zenginler kimi düşünmüş ki! Bencillik dünya yasası, piyasası da Amerikan doları olmuşken ve parası olanın küstahlık adına her hakkı mahfuzken!

Gittiğim beldeden geri dönerken burnunu sildiği kağıt mendili ve pet şişeyi lüks cipinden yere atan bir züppeye rastladım. Otomobilin camından "harika bir şey yaptınız!" diye seslendim. Verdiği cevap kendine yakışan biçimdeydi; "sana ne ulan!"

NOT: Konuşan her canlı insan değildir, biz böylesine 'mahluk' diyoruz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuklayan bebeği izle.

Bir ağaç gölgesine uzan.

Aynada yüz jimnastiği yap.

Saygılı ol.

Biz düşen yıldızları

Gökyüzüne yamardık

Sevdalar kara tren

Bakıp bakıp ağlardık

Kuşlu zarflar içinde

Tebrik kartları yolda

Kahvenin telvesinde

Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu

Nerde o eski yazlar

Kulaklara küpeydi

İki kardeş kirazlar

Aşklar gelin çiçeği

O tatlı dilli zaman

Kağıt mendil bilmezdi

Yakası güllü zaman

Hakkı YALÇIN

Onurlu yoksulların gözlerindeki mektupları iyi okumak gerekiyor.

Özellikle!

Shakespeare'in harika sözü; "haksızlık etsen de senin hakkını savunacağım." O yüzden ipinizle kuyuya inilen insan olun, o ip yeri gelince sizin için uzatılır.

Bu dünyada her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir ama inadına yaşamak gerekiyor. Bir kayaya ne yapabilir ki dalga, onu aşındırmaktan başka!

"İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana" diyen eski aşıkları hatırlatsak ilgi çekmez. Cep telefonlarıyla çekilen renkli fotoğraflar bir gecede eskirken, ertesi gece yenisi çekiliyor. Uzatılan beyaz zarflar da uzaydan gelmiyor!