ÇOCUKLAR dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmamız adına en değerli varlıklardır.

Güzelliklerini tarif ederken meleklerle bir tuttuğumuz, acılarını tarif edemediğimiz çocuklar.

Ömrümüzün sonuna kadar ellerini bırakmadığımız ve ne acıdır ki kalplerde nefrete yer açılırken oturacak yer bırakmadığımız çocuklar.

***

Lösemili Çocuklar Haftası'ndayız.

Onların sessiz çığlıklarını duyanlar da vardır gerek duymayanlar da.

Acıları büyüktür yine de gülümsemeye çalışırlar. Onların yaşlarından büyük göstermelerinin sırrı da gösterdikleri olgunlukta gizlidir zaten.

Hayatınızda bir kez olsun lösemili bir çocuğa yakından baktınız mı?

Onların bakışlarında bir cümle gizlidir; "adımı bilmeseniz de olur, acımı duyun yeter!" O acıyı da duyalım!

Sessiz çığlıkları da.

***

Televizyon dizilerinin peşinde harcanan zamanların bir dilimini o çocuklara ayıralım. Enselerinde soluyan ölüme meydan okuyan bakışlarına kurban olalım.

Işığı sönmemiş gözlerindeki derinlikte kaybolmanın bir sihri vardır.

Meseleye yüreğimizle bakarken bugüne kadar kendimizde göremediklerimizi de görebiliriz belki. Bunca zamanki ilgisizliğimiz için suçüstü yakalanmış hissedebiliriz kendimizi önemli değil. Hiçbir iyilik ve güzellik için geç değildir ve her çocuk hayata emanettir ölüme değil.

***

Büyüklere duydukları güvendir çocukları ayakta tutan. Onları unutanlar da "büyük" değildir zaten.

"Çocukların sınıflarda parmak kaldırmaktan başka ispatı olmalı, "buradayım" diyebilmeleri adına.

Hasta yatağındaki çocukları yaşatmak da hepimizin gururu olmalı.

Bir çocuğun papatya fallarından çok daha fazlasını büyüklerden bekliyor olmasının yadırganacak bir yanı yok. Ama bizlerin o çocukları yalnız bırakmasının utanılacak yanı çok!

***

Lösemili çocuklara ayrılan bir haftanın anlamını hissettirmek adına yazdım bu yazıyı.

Onların tanıdığı biri olmanın gururunu yaşamak istiyorsak hemen yola çıkmamız gerek.

Bulunduğumuz yerden bile el uzatabiliriz onlara. Yeter ki isteyelim.

Eğer insani duygulara sahipsek, lösemili çocukları yalnız ve sahipsiz bırakmak "kanımıza" dokunmalı.

***

Not: Bu ülkede lösemili çocuklar için bir gece düzenlense katılan zor bulunur. Sosyal medya fenomeni şehvetli bir kadın için gece düzenlense izdiham yaşanır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Lösemili çocuklar için gönüllü ol.

Asitli içeceklerden kaçın.

Çocuğundaki yeteneği keşfet.



İçimde sevda sonlarının

Klasik yalnızlığı

Seninle koklaşıyor gurur

Benle yumruklaşıyor

Her akşam kendimi

Sokaklara vuruyorum



Bir köşe başında

Gitar çalıyor gençliğim

Bahşiş şapkasında

Bozuk para gibi

Duruyorum



Beklemek

Geciktirmez kaderi

Canım ikiye ayrılmış

Her gün biraz daha

Savruluyorum

Hakkı YALÇIN



İçindeki çocuğu utandırmayan büyüklerle güzelleşir bu dünya!



Süt hala beyaz!

. Cumhuriyet Bayramı'nda konserlerden 'malı götüren' şarkıcıların ne kadar vergi ödeyeceğini merak ediyorum.

Şehvetli giysilerinin gider faturalarıyla hesabı kapatmazlarsa!

. Çocuklara bile "sulanan" şerefsiz insanları gördükten sonra limonun asaletini daha iyi anlıyorum.

. Tozlanmış aynaları satıyorum da kimse yüzüne bakmıyor. Herhalde aynanın altındaki sözü beğenmiyorlar.

"Ayna ayna söyle bana! Benden daha kötüsü var mı bu dünyada?" . Yatıp kalkıp dua edelim, süt hala beyaz diye!