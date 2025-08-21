***İşler yürümediğinde bile yürüyen merdivenler birileri için yürürlüktedir!
Kimileri buna "iş bitirmek" der, kimileri "hamili kart yakınım!"
***Sevgisiz bir zaman diliminin içinden geçiyoruz. "Korkutmak" diye bir meslek var artık, hukukun olmadığı ülkelerde pek itibarlı.
Getirisi de oldukça yüksek!
***Sosyal medyada şöyle bir ilan göreceğim diye kaç zamandır ödüm kopuyor. "Bebeğim için az kullanılmış ikinci ağız emziğe ihtiyacım var!"
***Kimsesiz çocukların bir ayağı çukurda. Ayağındaki tek terlikle kırmızı ışıkta otomobillerin arasında dilenen 7 yaşındaki kız çocuğuna "kaybolan ömrünü" sormayan bir düzen varken, o çocuğun ayağında olmayan diğer terlik ne ki!
***
***Ekranlarda ahlaki değerlerin yıkım raporunu hesaplayan bir profesör görebiliyor musunuz? Onlar ucuza kapatmak istedikleri sitelerin deprem raporlarına kurban olsunlar!
***Ömrünün sonuna gelmiş insanların hala kötülük yapmak için çırpındıklarını görünce, çocukların hayata tutunma projelerini kimlerin iptal ettiklerini de görebiliyorum ama ne fayda!
***Bu devirde haram paralı erkekler geçerli akçedir. Haysiyet yoksunu erkeklerin yatında halay çekmek bazı kadınlar için haklı bir gerekçedir. Bu meselede özne; pazarlanan bedenler için kolay nedenler üreten magazin pespayeleridir.
***Elle yazılmış mektuplara güvenirim cep telefonuna güvenmem. Tebrik kartlarına güvenirim kredi kartlarına güvenmem. Semt pazarına güvenirim marketlere güvenmem.
Sokak köpeklerine güvenirim insanlara güvenmem. Teknolojinin ipiyle de asla kuyuya inmem!
***
İki yıl önce adıma diktiğim bir fidan vardı, geçenlerde "yerinde mi?" diye bakayım dedim. Fidan büyümüş de ağaç olmuş, yaprakları gür üstelik benden özgür! Şimdi ne zaman yakacaklar ya da kesecekler diye kara kara düşünüyorum.
21 Ağustos 2025
Mutluluk Takvimi
Sokaktaki yavru kediyi besle.
Piknik yaptığın yeri topla.
Bir şekilde hayata tutun
Geceleri ışıkları Kapatmıyorum
Karanlıkta canım Daha çok acıyor
Dakikaları bile
Altmış kerelere böldüm
Yerde gökte her renkte
Ben seni istiyorum
Umutları yorgun
Mahkumlar gibi
Bu kalp yokluğuna
Dayanamıyor
İçimdeki aşkı
Yaşatmak için
Bütün radyolarda
Kan aranıyor
Hakkı YALÇIN
Final sahnesi!
Trump'ın Avrupa'da "barış soytarılığına" soyunması hiç inandırıcı değil. Utanmasa "Nobel Barış Ödülü'nü bana verin" diyecek.
Onun ne mal olduğunu Gazze'de, İran'a yapılan saldırılarda gördük.
Bu ahlaksızın Gazze bebeklerinin vebalini ödemeden bu dünyadan göç etmesine izin vermeyecektir hayat!
Eminim ki onun filmi de kopacak bir gün! O yüzden büyük bir umutla o final sahnesini bekliyorum!