HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 21 Ağustos 2025

Bu dünyada lüks hayat yaşamak için öncelikle bir "kuyruk" gerekiyor! Ve tabii ki o kuyruğu hiç durmadan sallamak! Müzik dünyasında onlardan birkaç tane tanıyorum!

***

İşler yürümediğinde bile yürüyen merdivenler birileri için yürürlüktedir!
Kimileri buna "iş bitirmek" der, kimileri "hamili kart yakınım!"

***

Sevgisiz bir zaman diliminin içinden geçiyoruz. "Korkutmak" diye bir meslek var artık, hukukun olmadığı ülkelerde pek itibarlı.
Getirisi de oldukça yüksek!

***

Sosyal medyada şöyle bir ilan göreceğim diye kaç zamandır ödüm kopuyor. "Bebeğim için az kullanılmış ikinci ağız emziğe ihtiyacım var!"

***

Kimsesiz çocukların bir ayağı çukurda. Ayağındaki tek terlikle kırmızı ışıkta otomobillerin arasında dilenen 7 yaşındaki kız çocuğuna "kaybolan ömrünü" sormayan bir düzen varken, o çocuğun ayağında olmayan diğer terlik ne ki!

***

Denizlerdeki martılardan bir mesaj aldım. "Vapurlarda bizlere bayat ekmek atıyorsunuz diye sizlere borçlu olduğumuzu düşünmeyin. Bizler de sizlere hayata direnmenin estetik yanını gösteriyoruz."

***

Ekranlarda ahlaki değerlerin yıkım raporunu hesaplayan bir profesör görebiliyor musunuz? Onlar ucuza kapatmak istedikleri sitelerin deprem raporlarına kurban olsunlar!

***

Ömrünün sonuna gelmiş insanların hala kötülük yapmak için çırpındıklarını görünce, çocukların hayata tutunma projelerini kimlerin iptal ettiklerini de görebiliyorum ama ne fayda!

***

Bu devirde haram paralı erkekler geçerli akçedir. Haysiyet yoksunu erkeklerin yatında halay çekmek bazı kadınlar için haklı bir gerekçedir. Bu meselede özne; pazarlanan bedenler için kolay nedenler üreten magazin pespayeleridir.

***

Elle yazılmış mektuplara güvenirim cep telefonuna güvenmem. Tebrik kartlarına güvenirim kredi kartlarına güvenmem. Semt pazarına güvenirim marketlere güvenmem.
Sokak köpeklerine güvenirim insanlara güvenmem. Teknolojinin ipiyle de asla kuyuya inmem!

***

İki yıl önce adıma diktiğim bir fidan vardı, geçenlerde "yerinde mi?" diye bakayım dedim. Fidan büyümüş de ağaç olmuş, yaprakları gür üstelik benden özgür! Şimdi ne zaman yakacaklar ya da kesecekler diye kara kara düşünüyorum.

21 Ağustos 2025

Mutluluk Takvimi

Sokaktaki yavru kediyi besle.
Piknik yaptığın yeri topla.
Bir şekilde hayata tutun

Geceleri ışıkları Kapatmıyorum

Karanlıkta canım Daha çok acıyor

Dakikaları bile

Altmış kerelere böldüm

Yerde gökte her renkte

Ben seni istiyorum

Umutları yorgun

Mahkumlar gibi

Bu kalp yokluğuna

Dayanamıyor

İçimdeki aşkı

Yaşatmak için

Bütün radyolarda

Kan aranıyor

Hakkı YALÇIN

Final sahnesi!

Trump'ın Avrupa'da "barış soytarılığına" soyunması hiç inandırıcı değil. Utanmasa "Nobel Barış Ödülü'nü bana verin" diyecek.
Onun ne mal olduğunu Gazze'de, İran'a yapılan saldırılarda gördük.
Bu ahlaksızın Gazze bebeklerinin vebalini ödemeden bu dünyadan göç etmesine izin vermeyecektir hayat!
Eminim ki onun filmi de kopacak bir gün! O yüzden büyük bir umutla o final sahnesini bekliyorum!

