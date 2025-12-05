Samsunspor Galatasaray karşısında bekledi! Maça damga vuıran pozisyon

Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK'TAN YORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu randevunun ardından pozisyon hakkında "Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporluklar da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti." dedi.