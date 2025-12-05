PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor Galatasaray karşısında bekledi! Maça damga vuıran pozisyon

Galatasaray–Samsunspor maçının 90+7. dakikasında kırmızı-beyazlı ekip penaltı bekledi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada top, Kazımcan Karataş’a çarptı. Samsunsporlu futbolcular, pozisyonda Kazımcan’ın eline temas olduğu gerekçesiyle yoğun şekilde penaltı itirazında bulundu.

Samsunspor Galatasaray karşısında bekledi! Maça damga vuıran pozisyon

Pozisyon, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından yaklaşık 2 dakika incelendi. İncelemenin ardından hakem Mehmet Türkmen'e sahada herhangi bir izleme önerisi gelmedi.

Mehmet Türkmen, aut atışıyla oyunun yeniden başlamasını istedi. Aut kullanıldıktan hemen sonra da karşılaşmanın sona erdiğini işaret etti.

YOĞUN İTİRAZDA BULUNDULAR

Samsunsporlu futbolcular, Mehmet Türkmen'in beyaz noktayı göstermemesinin ardından karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalması sonrası orta yuvarlakta pozisyona itiraz etti.

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ

Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile acil kodlu görüşme talebinde bulundu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Hacıosmanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

OKAN BURUK'TAN YORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu randevunun ardından pozisyon hakkında "Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporluklar da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti." dedi.

