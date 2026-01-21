Hiçbir ayna insanlara sırtını dönmemiştir de insanların elindeki hançerler genellikle sırta saplanmıştır. Böyle insanların baktıkları aynalarda silinmez kalemle bir not yazılıdır. "Bana bakıyorsan kusuruma bakma, çünkü sen bir şerefsizsin!"

***

Bir aynayı parlatmak için gösterilen çaba aynanın karşısındaki yüzleri parlatmaya yetmez! Ama sosyal medya trolleri tarafından üretilen "yüzsüzleri cilalayan aynalar" karaborsada kapış kapıştır! Maaşlar da tıkır tıkır!

***

Bazı kadınlar aynalara baktıkları kadar, durduğu yerde yaprak döken çocuklarına baksaydı, bazı erkekler kadınların kalçalarına baktıkları kadar "erkekçe" aynaya baksaydı çok şeyler değişirdi.

***

Hayatı burnundan çeken ve toplum ahlakını bozan magazin pespayeleri aynanın karşısına geçip, "ayna ayna var mı benden güzeli?" dediği zaman aynalar gülmekten kırılır. Ama kırılan her parça böyle ahlaksızların peşini bırakmaz.

***

Atlarını "iğde dalına" bağlayan türkülerden, "Sev Kardeşim" konulu toplumsal şarkılardan nerelere geldik. Konu para olduğunda, sistemin kralları kraliçeleri üçüne beşine de bakmaz, aynadaki leşine de!

***

Otomobiliyle görme engelli birine çarpan ve "kör müsün?" diye bağıran, ardından da aynası kırıldığı için çarptığı insanın yüzüne biber gazı sıkan vicdansızları gördük biz. Onlar şimdiki zamanın aynasında kendilerini gururla izleyen yeni moda erkekliğin simgesidir!

***

Buğulanmış aynanın raconunda birkaç dakikalık göz yanılmasının dışında gerçeklerden sapmak söz konusu değildir. Yüreği olmayanlar konuşmak için kullanmadığı ağzını, aynanın karşısında yok yere oynatmasın, ayna onları hokkabaz yapar.

***

Rahmetli Sadri Alışık'ı bugünün gençleri ve çocukları pek bilmez. Hem ağlatan hem güldüren zarafet sembolü gerçek sanatçı. Şimdiki zamanda sanat adı altında ağzından küfür eksilmeyen soytarıları çocuklarla buluşturan bir sistem var. Torbacılarda ve cebinde bıçak taşıyan 15 yaşındaki çocuklarda da bu soysuz ticaretin parmak izleri var. Oysa Yeşilçam filmleri hala gerçek sanata ve geleneklere tutulan aynadır. Ömrün tekrarı olsa o dönemi yaşayan herkes aynı şarkıların ve sanatçıların peşine takılır. Nostaljinin cep aynalarını cebine koyar, ahlaksızlığın dev aynalarını soysuzların kafasında kırar!

***

Çocuklar aynalarını güneşe çevirdikleri zaman cellatların çevirdiği filmlerin karanlık yanı daha net görülür! Bebekleri bile katleden Trump ve Netanyahu gibileri haydutluk yapmayı, Hitler gibi kan kokmayı, ganimeti ahlaksızca bölüşmeyi bilecekler, rüyalarında bile varil varil petrol, Dolar' hatta Nobel Ödülü görecekler! Ama Filistinli bir kız çocuğunun "kuşlu aynasında" neler gördüğünü ve o sihri hiçbir zaman bilemeyecekler.



Pencere!

Çocukluğumda pencere kenarında oturup top oynayan çocukları izlerdi, ayakları tutmayan yaşlı bir adam. Okuduğu kitapları çocuklara dağıtırdı, aydınlık bir gelecek adına. Bizler şimdiki zamanda çok konuşup hiçbir şey anlatmayan içi boş adamların çocuklar için nasıl bir tehlike oluşturduğunu haykırırken, gözlerimiz pencere kenarındaki kitap gibi adamları arıyor. Pencere deyip geçmeyin, o pencereler cahilleri, zibidileri bağrına basan ekranlara bin basar!