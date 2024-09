PESPAYE kadınların işledikleri suçların bile sorgulanmadığı bir düzende, böyle kadınların sosyal medyadaki hayran sayıları artıyor da onurlu bir annenin çocukları için verdiği olağanüstü mücadelenin karşılığı "açlıktan kim ölmüş" sloganıyla geçiştiriliyorsa, o ülkede kötülük keşfedilmiştir.

İşin en kötü yanı kötülüğün korunma altına alınmasıdır. O yüzden para ve etiket bütün kötülükleri güçlendirirken, kötülük bir koyup bin alıyor, yaptıkları da yanına kalıyor!

***

Hacim büyük de zalimliğini sergilemek için fırsat kollayan ne çok insan varmış meğer. İyiliği ibadet sayanların yerini kötülüğü kudret sananlar almış.

Neymiş, kötülük yapmaktan başlarını kaşıyacak zamanları olmayanların günahlarını ödeştirecek zamanları da olmayacakmış! Mış mış!

***

Kalbini gözüne koyanlarla küçücük bir kızın canına kıyanlar arasındaki farkı yıllardır anlatıyoruz da ne değişiyor? Çocukların katline bile haklı sebep arayanların bulunduğu bir ülke tehlikelidir, yarınsızdır!

Bugün "kötülük mü iyilik mi?" konulu bir anket düzenlense kötülük açık ara önde gider.

Vicdanları ziftle kaplı olanlar bilmez ama bir zamanlar "eskilerden kim kaldı?" diye sorulduğu zaman insanlık önde giderdi.

Erkeklere yakıştırılan "delikanlı adam" tabiri o günlerden kalmadır.

***

Bu dünya haysiyetli insanlar için çok zor, kötüler için lunapark. "Elime düştün" duygusu el uzatmaktan itibarlıysa, bunların yadırganacak bir yanı da yok. Birkaç saniyede kana karışıyor kötülük, onlara kimse karışamıyor.

Yolda yürüyen kadını taciz ederken kendisine tepki gösterenlere, "siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyecek kadar alçaktır kötülük! Kalbi kasıklarında atan, ağzı kan kokan böyle alçakların arkası sağlam önü açık!

***

Yasalardan beklentilerimizi bile yitirdiğimiz hayatta umutlarımızı bitiren gerçekler bize karşı zafer kazandı. Gözümüzden de düştü hayat sözümüzden de. Şimdi kötülük halay çekerken, iyilik yapmayı alaya alanlar var.

Bizler bir okka ekmeğin ne demek olduğunu unutmadığımız siyah beyaz yıllarda çocukluğumuzu ararken, şimdi tek kefeli teraziler cukkayı tartıyor!

***

Kötülük neden artıyor?

Çünkü ortam müsait!

Ne acıdır ki onlar kötülüklerinden alıyorlar güçlerini.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları sevgiyle büyüt.

Vicdanına tutsak ol.

Adaleti savun.

Turşu kur.



Özgürlük tutkusu

Sarar herkesi

Uyuyan kalplerin

Uyandığı gün

Sokaklara sığmaz

İsyanın sesi

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün



Sabırlar tükenir

Gün gelir elbet

Yumruklar sıkılır

An gelir elbet

Bizim de sesimiz

Duyulur elbet

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün

Hakkı YALÇIN



Selda Bağcan'ın 70'li yıllardaki şarkısını dinleyin; "Adaletin bu mu dünya"



Kitap!

Uyuşturucuyu ve çalışmadan kazanılmış lüks hayatı empoze eden Amerikan filmlerinden ve yerli dizilerden çocuklarımızı korumamız için gereken tek şey var; kitap okumalarını sağlamak.

"Evdeki küçük bir kütüphane bin tane bilgisayara bedeldir" desem, zamanın gerisinde kalmakla suçlanırım. "Klasikleri okumayan her çocuğun hayata atacağı adımlar sekteye uğrayacaktır "desem teknoloji ve yapay zeka karşıma dikilir. Kitap okumayan toplumlarda böyle diziler ve filmler boşuna çekilmez.

Not: Toplumun yüzde 92'si televizyon izliyor, yüzde 55'i hiç kitap okumuyor.