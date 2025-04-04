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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı: Elektrik alanında ortaklık

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı. İmzaların atıldığı toplantıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak." dedi.

Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:22
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı: Elektrik alanında ortaklık

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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)

Görüşmede petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)

"Bakü temaslarımız kapsamında Sayın Şahbazov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile Azerenerji arasında enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)

İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak."

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