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Mehmet Şimşek'ten ihracat ve ABD açıklaması: Bazı sektörlerde avantaj sağlayabilecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi. Şimşek, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir." dedi.

Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 17:29
Mehmet Şimşek’ten ihracat ve ABD açıklaması: Bazı sektörlerde avantaj sağlayabilecektir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşmeyle 84,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu." bilgisini verdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

ABD'NİN İLAVE GÜMRÜK TARİFELERİ
Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

"Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurt içi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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