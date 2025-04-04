Mehmet Şimşek’ten ihracat ve ABD açıklaması: Bazı sektörlerde avantaj sağlayabilecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , ABD 'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşmeyle 84,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu." bilgisini verdi.