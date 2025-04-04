Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!

📢 Bankaların mevduat faiz oranları değişti! Bu anlamda mevduat faiz getirileri geçtiğimiz aylara kıyasla daha cazip hale geldi. 1 milyon TL'yi 181 gün vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en güncel faiz oranlarını ve getirileri araştırdık!