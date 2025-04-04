Kadraj Galeri Kadraj İkon Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!

Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!

📢 Bankaların mevduat faiz oranları değişti! Bu anlamda mevduat faiz getirileri geçtiğimiz aylara kıyasla daha cazip hale geldi. 1 milyon TL'yi 181 gün vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en güncel faiz oranlarını ve getirileri araştırdık!

Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:59
Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!

🏦 En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar (Nisan 2025)

181 gün vadeli, 1 milyon TL için bankaların sunduğu net faiz getirileri ve vade sonu bakiyeleri:

Banka Faiz Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutar (TL)
N Kolay %45,00 196.373 TL 1.196.373 TL
Akbank %42,50 185.463 TL 1.185.463 TL
Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!
Garanti BBVA %42,50 185.463 TL 1.185.463 TL
Fibabanka %42,00 183.281 TL 1.183.281 TL

Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!
CEPTETEB %41,00 178.917 TL 1.178.917 TL
Enpara.com %37,00 161.462 TL 1.161.462 TL

Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!
Yapı Kredi %37,00 161.462 TL 1.161.462 TL
QNB Finansbank %34,50 150.552 TL 1.150.552 TL
Oranlar silbaştan değişti: Bankalar 185.463 TL mevduat faizi ödüyor!

🏆 En Yüksek Faiz Veren Bankalar ve Kampanyaları

1️⃣ N Kolay – %45 Faiz Oranı

✅ Günlük kazanç sağlayan bono sistemi
✅ Piyasada faiz düşse bile yüksek getiri devam ediyor

📌 Net Getiri: 196.373 TL