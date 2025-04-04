İslam Memiş’ten ters köşe eden uyarı: Gram altın fiyatı o tarihte 2.000 TL yükselecek!

ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya karşı ticaret savaşını başlattı ve her ülkeye en az yüzde 10 vergi uygulanacağını ilan etti. AB yüzde 20 Çin ise yüzde 34 vergi ile karşı karşıya kaldı. Peki Trump'ın ticaret savaşı piyasaları nasıl etkiledi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi..
Gram altın fiyatları, Trump'ın uyguladığı tarifelerin etkisi, sürekli artan jeopolitik belirsizlikler ve ons altın grafiğindeki yükselişle birlikte serbest piyasalarda 4 bin lira seviyelerini görebilirken, son günlerde teknik düzeltmeler ve kar satışları etkili oldu. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılar, "Altında alım fırsatı geldi mi?" sorusunun cevabını arıyor.
ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, sadece belirli ülkeleri değil, küresel ticareti de etkisi altına alırken, altın piyasasında da dalgalanmalar yaşanıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre; İngiltere ürünlerine yüzde 10, Avrupa Birliği ürünlerine yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24 ve Hindistan'a yüzde 26 oranında tarife uygulanacak. Bu tarifelerin devreye girmesi, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırarak altına olan talebi destekliyor.
Ons altın fiyatları, haftanın son işlem gününde 3.100 doların üzerinde seyrederek art arda beşinci haftalık kazancını elde etti. Ancak, kar satışlarının etkisiyle fiyatlarda ani düşüşler de yaşandı.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı canlı yayında altın fiyatlarında "rüzgârın tersine estiğini" belirterek, kısa vadede ons altın için 3 bin 80 dolar destek ve 3 bin 120 dolar direnç seviyelerinin takip edileceğini ifade etti.
Yurt içi piyasada ise gram altın, serbest piyasa üzerinden 3 bin 875 lira civarında seyrederken, teknik düzeltmelerin altın fiyatlarını aşağı yönlü etkileyebileceği belirtiliyor.
Canlı yayınlarda yaptığı değerlendirmelerde İslam Memiş, gram altın fiyatlarında kısa vadede 4 bin 500 lira seviyesinin gözlemlenebileceğini fakat teknik düzeltmelerin yaşanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Gram altın fiyatları Trump tarifelerinin etkisi, sürekli artan jeopolitik riskler ve ons altındaki grafiğin yükselişe geçmesi ile geçtiğimiz gün serbest piyasalarda 4 bin lira seviyesini gördü. ONS altının 3 bin doların altına sarkması durumunda, gram altın fiyatlarında da 3 bin 800 lira seviyelerinin altına inmenin kaçınılmaz olacağını vurguladı. Yine bu koşullar altında, orta ve uzun vadeli trendin yukarı yönlü seyredeceğini ifade eden Memiş, 12 aylık sürede gram altın için hedef noktasının 6 bin lira olacağını belirtti. Bu anlamda altın fiyatları 2.000 TL civarında artmış olacak.
Sürekli artan jeopolitik riskler, küresel ticarette yaşanan belirsizlikler ve Trump tarifelerinin etkisi altın piyasasını hem güvenli liman arayışına hem de kısa vadeli düzeltmelere yöneltti.
Altın alım-satım işlemleriyle ilgilenen yatırımcılar, hızlı fiyat hareketlerini yakından takip etmeli ve teknik analizlere dayalı stratejiler geliştirmeli. Özellikle para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in belirttiği destek ve direnç seviyeleri, yatırımcılar için önemli sinyaller içeriyor.
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Altın piyasası, ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmeler ışığında bugün de hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, çeşitli ürünlerde farklı seviyelerde işlem görürken, piyasada oluşan dalgalanmalar dikkat çekiyor.
Güncel verilere göre, TL cinsinden gram altın fiyatları, yaklaşık 3.777,53 ile 3.777,94 TL arasında seyrediyor. Benzer şekilde, 22 ayar bilezik altın, 3.499,57 TL ile 3.524,71 TL arasında işlem görüyor. Ons altın ise 3.093,37 TL civarında seyrederken, bu seviye yatırımcılar tarafından önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.
Döviz cinsinden ölçülen altın fiyatlarında da benzer dalgalanmalar söz konusu. Örneğin, altın fiyatları kilogram bazında 98.870 TL ile 98.881 TL arasında, Euro cinsinden ise yaklaşık 91.414 TL ile 91.495 TL arasında gerçekleşiyor. Bu değerler, uluslararası piyasalardaki hareketliliğin yerel piyasaya yansıması açısından dikkat çekici nitelikte.
Cumhuriyet altını, yatırımcıların nostaljik ve güvenilir liman tercihi olmaya devam ederken, 25.014 TL ile 25.166 TL arasında işlem görüyor.
Yarım altın ve çeyrek altın gibi ürünlerde ise sırasıyla 12.531 TL ile 12.626 TL ve 6.273 TL ile 6.335 TL aralığında fiyatlar gözlemleniyor.
Reşat altını 25.046,47 TL'den 25.198,95 TL'ye kadar işlem görürken; 22 ayar altın TL/gram bazında 3.497,07 TL ile 3.681,48 TL arasında alıcı buluyor.
NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.
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