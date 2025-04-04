İslam Memiş’ten ters köşe eden uyarı: Gram altın fiyatı o tarihte 2.000 TL yükselecek!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş , yaptığı canlı yayında altın fiyatlarında "rüzgârın tersine estiğini" belirterek, kısa vadede ons altın için 3 bin 80 dolar destek ve 3 bin 120 dolar direnç seviyelerinin takip edileceğini ifade etti.

Altın Fiyatları O Tarihte 2.000 TL Yükselecek

Gram altın fiyatları Trump tarifelerinin etkisi, sürekli artan jeopolitik riskler ve ons altındaki grafiğin yükselişe geçmesi ile geçtiğimiz gün serbest piyasalarda 4 bin lira seviyesini gördü. ONS altının 3 bin doların altına sarkması durumunda, gram altın fiyatlarında da 3 bin 800 lira seviyelerinin altına inmenin kaçınılmaz olacağını vurguladı. Yine bu koşullar altında, orta ve uzun vadeli trendin yukarı yönlü seyredeceğini ifade eden Memiş, 12 aylık sürede gram altın için hedef noktasının 6 bin lira olacağını belirtti. Bu anlamda altın fiyatları 2.000 TL civarında artmış olacak.