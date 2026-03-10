Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada Mert Müldür'e yönelik ağır eleştirilerde bulunduğu görüldü. Tepkilerin bir kısmı ise futbolcunun özel hayatına kadar uzandı.

Daha önce Ederson, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sosyal medyada tacize uğramıştı. Bir taraftarın, Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela'nın paylaştığı bir fotoğrafın altına "Kocanı da al git lütfen, başımıza bela oldu. Defolun gidin şu kulüpten" şeklinde yorum yazdığı ortaya çıktı. Andjela ise bu yoruma kısa bir şekilde "İnşallah" yanıtını verdi. Yaşananların ardından Mert Müldür de sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.