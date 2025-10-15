Önümde1964 yılının Hayat Dergisi. Bakırköy Akıl ve Sinir Hastanesi'nin hastalarını meşguliyetle tedavi yönteminin fotoğrafları var. 7 kişilik kılıç kalkan ekibine bakınca şaşırdım. Şimdiki zamanda akıllı geçinen insanların elindeki kılıçla neler yaptıklarını gördükten sonra, tedavi gören insanların o kılıcı ve kalkanı sanat olarak kullanması muhteşem bir şey.

Belirtilen notlarda hastalardan oluşan 100 kişilik bando ekibinin tek falsosu yok. Akrobasi hareketleri yapan gencin, izleyenlerin nefesini kestiği de notlar arasında. Dönemin başhekimi Dr. Faruk Bayülkem.

***

Akıl hastalarının yeteneklerinin akıllı geçinenlerin çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Asıl hastalığın akıllı geçinenlerde olduğunu da. Akıl hastaları hayata sevdalıdır. Güneşe akın ederken at olurlar, çocuklara kanat olurlar. Onları unutulmuş eşya gibi kenara bırakanlar olur da onlar hiçbir şeyi unutmazlar.

***

Akıl hastalarının kimsenin ekmeğinde gözü yoktur, kimsenin hakkını yemezler. Onların sadece içi içini yer. Akıllı geçinenlere bakın, şeytandan aldıkları akılla çalar, hak yer ve doymazlar. Akıl hastalığı dürüstlüğün yan etkisidir.

Günah aklın ürünüdür.

Uyuşturucu satan, trafikte kuralları ihlal eden, genç kızları pazarlayan bir akıl hastası gördünüz mü?

Bütün ahlaksızlar ve soysuzlar aklını kullananların eseri değil midir?

***

Ben onların içinde büyüdüm.

Kuşyemi doluydu ceplerim, topal kuşlarımın doktoruydu kediler.

Çocukları çok sevdim diye bana bile 'deli doktoru' dediler. O yüzden "bir çocuğun ayağı burkulsa ben düşerim" diyen her delinin ellerinden öperim.

***

Bir akıl hastasıyla, akıllı geçinen birini ekranlarda canlı yayına çıkarsınlar, bilgide, insanlık ve vicdanda kim kimi geçer görelim.

Takım elbise, apolet, gıcır ayakkabı ve hepsine karşı deli gömleği her şeyi anlatmaya yeter. Akıl hastalarının kendilerine göre yalnızlıkları vardır, karanlık eylemleri asla. Onlar gerçek dosttur, insan ayrımı bilmezler. O yüzden adaletsizliğe de tahammülleri yoktur. Mesele cesaretse akıl hastaları kimseden korkmaz.

***

Bu duygular zamanında akıl hastalarına gösterilen saygının ifadeleri. Şimdi dünya bu kadar acımasız ve kötüyse, ruhunu şeytana satan sözde akıllılar yüzündendir.

Onlar kılıç kalkan oynamayı değil, dostlarının bile sırtına hançer saplamayı bilirler

KARANLIK FİLM!

Belli bir kesim tarafından hor görülen arabesk müziğin çok daha tehlikelisi piyasayı ele geçirdi.

Kendilerine sanatçı süsü verenlerin de sığındığı limandan garip kokular geliyor.

Gerçek sanatçıların şarkıları izlenme ve dinlenme konusunda nasıl saklanır görüyoruz. Yapay yüklemelerle milyonlarca izlenen şarkıların arkasındaki gerçek de "kara para böyle aklanır!" Kaç zamandır da bu karanlık filmi izliyoruz!