Bakan Kacır açıkladı: Yapay zekayla ekonomiye 3 milyar dolar kamu kaynağı ile 10 milyar dolarlık yatırım
Bakan Kacır, 'Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz' diye konuştu.
Giriş Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini belirterek, "Kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz ve böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız" dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'nde konuşan Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa 81 ilde başlatacakları yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacaklarını söyledi.
100 BİN PROFESYONEL
Kacır, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ama en az bu kadar önemli olan kendi verimizin kendi modellerimizle işlenmesi ve kendi verimizden kendimizin değer oluşturabilmesi adına yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız. Kamunun elindeki veriyi, büyük veriyi Türkiye'nin yapay zeka geliştiricilerinin hizmetine sunacağız. En az 2 bin kamu veri setini yapay zeka geliştiricilerimize yerli ve milli çözümler ortaya koyabilmeleri için sunma hedefini ortaya koyduk."
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'nde konuşan Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa 81 ilde başlatacakları yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacaklarını söyledi.
100 BİN PROFESYONEL
Kacır, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ama en az bu kadar önemli olan kendi verimizin kendi modellerimizle işlenmesi ve kendi verimizden kendimizin değer oluşturabilmesi adına yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız. Kamunun elindeki veriyi, büyük veriyi Türkiye'nin yapay zeka geliştiricilerinin hizmetine sunacağız. En az 2 bin kamu veri setini yapay zeka geliştiricilerimize yerli ve milli çözümler ortaya koyabilmeleri için sunma hedefini ortaya koyduk."
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