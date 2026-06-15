Mucize kurtuluş: Bacağındaki kırıklarla hayatta kalan Ecrin hayatını iyilik yapmaya adayacak
Ecrin Deniz Karaca, 12'nci kattan düştü. Hayatta kaldı . Yaşadığı mucizeyi ilk kez a haber'e anlattı: "Beni babamın yaptığı iyilikler ve aldığı dualar kurtardı. Hastanede gözümü açıp kapattığımda, babamın iyilik yaptığı çocuklardan Melek'in bana sarıldığını gördüm."
Giriş Tarihi:
Film gibi olay 4 Haziran'da meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, bahçede oyun oynayan kardeşlerine bakmak istedi. Apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Karaca, beton zemine düştü. Mucize eseri hayatta kalan Karaca, hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Ecrin Deniz Karaca, çeşitli ameliyatlar geçirdi.
'HERKESE YARDIM EDECEĞİM'
Karaca, hastanede a haber'e konuştu. Yaşadığı mucizeyi anlattı: "Beni dualar ve babamın yaptığı iyilikler kurtardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hastanede gözümü açıp kapattığımda, babamın iyilik yaptığı çocuklardan Melek'in bana sarıldığını gördüm. Beyaz ve karanlık bir yer gördüm.
Karanlık yerden ailemin sesi geliyordu, beyaz yerden ise meleklerin sesi geliyordu. Ben de ailemin sesine doğru gittim, onları bırakmadım. Onlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben gitseydim onlar çok üzülürdü. İyileştikten sonra hayatımı iyilik yapmaya adayacağım. Babamın iyilik derneğiyle birlikte insanlara yardım etmek istiyorum. Önceliğim gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerdeki çocuklara oyuncak dağıtmak. Ayrıca düştüğüm yerde büyük bir masa kurmak istiyorum."
PASTA KESECEĞİZ
El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı olan baba Hakan Harput Karaca ise şunları söyledi: İlk olarak Ecrin'in düştüğü yerde masalar kurup pasta kestireceğim. Oyuncaklar dağıtacağım. Ecrin'in bir diğer isteği ise yardım götürdüğümüz gecekondu mahallelerine yeniden gitmek. Ecrin, orada ilgilendiğimiz bir ailenin kızı olan Melek'i düştükten sonra rüyasında gördüğünü söyledi. Ona sarılmak ve oradaki tüm çocuklarla ilgilenmek istiyor. Kızımın bütün hayallerini gerçekleştireceğiz.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam