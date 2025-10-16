Kaçyaşında olursa olsun, kaç parası olursa olsun bir zengine harbiden zenginlik katan tek gerçektir çocuk hali! Hangi zenginin asaleti içinde yaşattığı çocukla başlar?Hangi zengin bir çocuğun çözülen ayakkabısını bağlamak için eğilecek ruha sahiptir?Hangi zengin sadece para hesabını yapar da öldüğü zaman tabutunu taşıyanların "iyi ki öldü" diyeceklerini hesaba katmaz? Hangi zengin çocukların hakkını savunabilmek için gemileri yakmayı göz alır?Hangi zengin içindeki çocuğun yargıçlığıyla haram kazancı için kendine tutuklama emri çıkartabilir?Hangi zenginin çocukluğundan bir gün alabilmek gibi bir derdi olur ki!Ölüm korkusuna gebe yaşarken hangi zenginde vapur yanaşmadan iskeleden atlayan çocuk cesareti hala mevcuttur? Hangi zenginin görkemli akşam sofralarında aklına çocukluğu gelir de aç yatan çocuklar için boğazı düğümlenir?

***

Hangi zengin kasasındaki parayı merak ettiği kadar, sahipsizlikten ölen insanların bol olduğu morgdaki insan sayısını merak eder? Hangi zengin kolay paranın peşine hafiye tutarken çocukların kurduğu masum cümleler içinde zengin kafiye arar?Hangi zengin yerde yatan bir çocuğun umudunu ayağa kaldırmak için içindeki çocuğun ricasını yerine getirir?Doğum günü pastasının mumlarını bir nefeste söndüren hangi zengin, haksız kazançla binlerce insanın ocağını söndürdüğünü düşünür?

***

Hangi zengin içindeki çocukla baş başa, bir gazete kağıdının üzerine serilmiş peynir ve üzümle bir öğlen yemeği düşler? Hangi zengin eline gitarını alıp, güneşi uyandırmaya geç kalmamak için arkadaşlarına çağrı yapar?Paralarını yurtdışını kaçıran ve doların derdine düşen zenginlerin, bir çocuğun kaçan balonunun peşine düşme ihtimali milyonda birdir. Onlara tüyü bitmedik yetimlerin haklarını falan sorarız, onlar yastıklarındaki kuşların tüylerini sayarlar.

***

Zenginler zalimliklerini büyüteceklerine içlerindeki çocuğu arada bir diğer çocuklarla tanıştırsınlar, özellikle yoksul çocuklarla! O zaman gerçekten zengin olurlar, paraları oldukları için değil. Tarihin insanları yoksul bırakan zamanları olmuştur ama kötülüğün böylesine zenginliğini hiç görmemişti bu topraklar. O yüzden paraya tapanları da sevmem, zenginliğin ahlaksızlığıyla ahlaksızlığın zenginliğini apolet yapanları da.Bir ülkede insanlar yere düşeni kaldırmak yerine, "bana ne canım, başımı belayı mı sokacağım" diyorsa, o ülkede sadece toprağın altında değil, üstünde de deprem vardır.Bu ülkede doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor da hala doğruyu söylemekte direniyorsa, o insan tahtalı köye randevu almış demektir.Dostluklar bile çıkar ilişkisine dönüşmüşse, o ülkede bütün köşe başları tilki postuna bürünmüş adamların blokesindedir. Bir ülkede sosyal medya çirkinlik ve saldırı mekanizması üzerine kurulmuşsa, ahlak ve dürüstlük arasındaki düalite yerle bir olmuş demektir. Bu şartlar altında nostaljimiz tek limandır!