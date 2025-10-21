kaliteli futbolla tanışmak için, önce takımın içindeki inşaatı bitirmesi gerek. Ama kendi yanlışlarının izlerini sürmeyenler, mazeret sürüyorlar önümüze."4 günde bir maç yapıyoruz!" Bu mudur yani? Islak mendilde budur!Karagümrük karşısında yok hükmündeki futbol, neredeyse beraberliğe çanak tutarken, takımın saf tutmadığını gördük. Bunun adı özgüven eksikliği. Bunun tanımlaması güçsüzlük! Koca takımda sadece İsmail Yüksek'i tırnak içine aldım. Topsuz oyunda da top dağıtımında da ustaydı ama takımda sahte nefer çok.

***

Galatasaray, futbolsuz galibiyetler serisini sürdürürken, bunun tanımlaması; özgüvenini kaybetmeyen bir takımın kazanması şaşırtıcı olmasın!" Üstelik takımda her zaman sonucu değiştirmeye yönelik özel isimler de mevcutken! Sezon başından beri rütbesini alamayan Sane'nin Başakşehir maçının kahramanı olması sürpriz değil, sadece gecikmiş olmak. Attığı 2 golün tercümesi de "beni artık daha net göreceksiniz!"

***

Beşiktaş, korkularına saklanmaktan kazanması gereken maçlardan hüzünlü ayrılıyor. Önde olduğu Gençlerbirliği karşısında galibiyete doğru emin adımlar atmadı. Zannetti ki attığı tek golle galibiyet koşar adım ona gelecek.Oysa kazanmak emek istiyor, akıl istiyor, her şeyden önemlisi de cesaret istiyor. O cesaret Beşiktaş'ta mevcut olmadığı içindir ki, ligin ilk yarısında şampiyonluktan kopmak gibi bir gerçek de Beşiktaş'ı bekliyor.

***

Futbolun gerçek sorunu hakemler. Hak yedikleri yetmezmiş gibi, istedikleri zaman ucuz fauller ve sahte kartları görüyoruz. İptal edilen goller, sudan ucuz penaltılar da caba! Bu ülkede gerçek bir hakem görebilmeye ömrümüz yetecek mi acaba?