Hayat ne için? Kendi hayatlarımızı yaşayabilme mücadelesi vereceksek eğer, önce başkalarının hayatlarına müdahale etmekten vazgeçmek gerekiyor.

Beynimizde çok kullanılmış hücreler işi alışkanlığa dönüştürüyorsa, hakimiyet kayıtsız şartsız bencilliğin!

***

Özgürlükten tasarruf ederek zenginleşmek isteyenler dünyanın en yoksul insanıdır. Başkaları nasıl giyiniyorsa giyinsin, bize ne!

Başkaları ne düşünüyorsa düşünsün, size ne!

Hayat ne için? Başkalarının düşüncelerine engel olmak için mi?

Kendi yanlışlarımıza göz yummak için mi? Siyaset ve magazin haberlerinin içinde kaybolmak için mi yoksa?

***

Her gün söylenen yalanların doğruluk payını hesaplamak yerine, kırkikindi yağmurlarını merak edebilseydik keşke. Saçma sapan dizileri izleyeceğimize günbatımını seyretseydik. Kendi sesimizin yankısını duyabilmek için hakaret etmeyi seçmeseydik keşke. Sabah akşam ekranlarda çığırtkanlık yapanları bir çocuk parkına götürebilseydik, içinizdeki çocuğu hala yaşatan kaldıysa!

***

Hayat ne için? Bir dilim ekmek mi, bir çuval para mı? Ateşten gömlekleri çıkarıp rüzgarın esintisine bırakacağımız tiril tiril bir gömlek mi yoksa? Hayatın öznesini para yapanlar bu yazıyı okumasın zaten.

Onlar sabah kahvaltı yapamayan çocukların bile lokmasına göz dikenlerin yollarına baksınlar. Haram yemenin sanat yerine geçtiği bir ülkede!

***

Hayatı mavilikler üzerine kurmanın da yolları var. Bunun için para gerekmiyor, umut yeterli. Hayatı çocukların oyun bahçesi haline getirmenin de halleri var. Bunun için de yürekli olmak yeterli. Geçmişine uğramadan geleceğe koşamazsın.

Topraklar kuruyan yaprakları bağrına basıyorsa, bizler de çocukları hayatın en güzel rengi saymalıyız.

***

Başkalarının canı yanarken mutlu olan varsa aynaya bile bakmasın.

Hayatını sadece para üzerine kuranlar o gökdelenlerin ve lüks ciplerin altında kalacağını da hesaba katsın. Masal kitapları ders doludur.

Zaman kısa hızlanalım ama biraz da güzellikler için palazlanalım. Bu kadar kötülük yeter!

***

Ölümün şifresidir hayat, yaşamaya başladığımızı öğrenmek için asla geç değildir. Hayatın şifresidir ölüm, bir gün gerçeği açıkladığında her şey için artık çok geçtir. Hele şerefli bir hayat sürmediysen! İnsanlık katında pek değeri kalmadı ama en Allah katında büyük zenginliktir şeref!



YÜREKLİ KADIN!

Amerikalı kadın asker ülkesinin İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.

"İsrail çocukları canlı canlı yakıyor" diye haykırıyor. Amerikan Devleti'ni temsil edip suskun kalanlara "hepiniz utanmalısınız" diyor. Ülkesinin yanlışlarını tüm dünyanın gözünün önünde dışa vuruyor, kelepçeleniyor ama yine susmuyor. Bu işe yataklık edenlere, "Tanrı size ahlaki cesaret versin" diyor.

Asker de olsa sanatçı da olsa, herhangi biri de olsa; insan olanda vicdan varsa böyle katliamlara sessiz kalamıyor. Kalanlar utansın! Çıkarları için bu vahşete susanlar, İsrail'in kanlı parasına kurban olanlar!