Dünyanın faşist soytarısı Trump'ın bütün boyaları akıyor. Amerika ayaklandı ve bu sübyancının da sonu geliyor. Her taraftan belgelerle o iğrenç günahları ortaya çıkıyor da Gazze'deki çocukların ahları çıkıyor aslında.Gazze'deki savunmasız insanları katletmek için Amerika'dan savaş gemisini getiren Trump denen bu kansızın sonunu getiren gerçekler iyi irdelenmeli. Gazze çocuklarının cengidir bu!

***

Trump'ın ruh ikizi sübyancı Epstein hapishanede öldürülmeden öncesinde başlamıştım bu şerefsiz hikayeleri takip etmeye. Sapkın milyarder Jeffrey Epstein, sadece Trump, Prens Andrew gibilerine değil, Fransa'dan getirttiği 12 yaşındaki kız çocuklarını savcılara ve diğer yetkililere de "fuhuş armağanı" olarak gönderiyordu. Meslek onurunu satanlar böyle hediyelerle (!) kendisini yasalar önünde korusunlar diye. Trump da böyle bir şerefsizi korumak için onun davasına bakan savcıyı bakan yapmıştı.

***

Sonrasında genç kızlar ortaya çıkıp şikayetçi olunca şerefli savcılar bu meselenin üzerine gitti ve Epstein hapishaneyi boyladı. Küçücük odada intihar süsü verilerek öldürüldü ama sırlarını da toprağa gömeceği sanıldı!

Dünyada hala gerçekleri araştıran onurlu insanlar var. Ve ne kadar kansızlık yapılırsa yapılsın herkesin bumerangı kendine dönüyor. Trump denen faşist soytarının sonu aşağılık bir utançla birlikte geliyor diyeceğim ama adamda utanma duygusu yok!

***

Gazze'de bebekleri katleden bir diğer kansız Netanyahu da sırasını beklesin. Çünkü hala katliamlarına devam eden ve sırtını Trump'a dayayan bu Siyonist katil de bir gün başına gelecekleri biliyor. Yılan derisinden birbirine dikilmiş bir ceketin içinde iki kişi aynı adımları atıyorlar. Faşistlerin var oluşunun besinidir kan ve para.

Birbirlerinin soysuzluklarını tamir edenler için ne söylense yeridir.

Acımasızca öldürdükleri insanlara mezarlık bile bırakmayanların yaptıklarını yanına bırakmayacak bir ilahi güç var. O yüzden kendilerini ölümsüz zannedenler silahlarına ve dolarlarına güvenmesin.

***

Çocukların korunma altına alınmadığı bir dünyada, "İsrail'in korunma altına alınması insanlık ölümüdür!" Bazen gökyüzüne geri çekilmektir hayat. Yedikleri lokmalara ve vatanlarına bile göz dikilen çocuklar bu savaşın kahramanlarıdır ve sonunda mutlaka kazanacaklar.

***

Minicik bebeklerin canına göz diken, küçücük kızlara erkekliğini gösteren Trump gibi yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar ama onun canına okuyacak "pedofili belgelerini" yok edemezler artık.



18 KASIM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ

Parası değil, yüreği güzel olanı seç.

Eski yılların anılarını dinle.

Hayallerinin peşinden git.

Bir kader fırtınası

Aramızdaki savaş

En deli anıları

Siliyor yavaş yavaş

Kendini ele verir

Kalbi kırık sevdalar

Sönmeye çeyrek kala

Yıldızlar böyle parlar

Aşk da yenilir

Zamana karşı

Kal diyemem ki sana

Git hadi git

Bazen alışmak

Kıymaktır aşka

Alıştık ve kaybettik

Hakkı YALÇIN

Demokrasidiyediyesonundakökünü kuruttuk!

Sırayla!

Yıllar önce bir baba mail atmıştı bana. "Televizyon dizilerinde berbat öğrenci tiplerini empoze eden dizilerin kaldırılmasını sağlayabilir miyiz?" Verdiğim cevabı hatırlıyorum.

"Çok üzgünüm, bu diziler gelecek yıllara yönelik imha projeleridir, yerine konacak olanlardan korkun!" Aradan yıllar geçti çocuklar için enkaz kaldırma çalışmaları bile başlamadı ama anneler için uyduruktan gerçek diziler başladı.

Sonrası inleyen nağmeler!