Ne zaman birine "nasılsın?" diye sorsam birçokları hayatlarından yakınır. Bazıları geleceklerinden vurulmuştur, bazıları geçmişinden.

"Geçinip gidiyoruz" derler de yaraları yüzlerinden okunur.

***

"Çocukların nasıl?" desem, birçoğu parasız eğitimin hak olduğu bir ülkede, okul taksitlerini denkleştirme çabasını anlatır.

Korkulara uygun adım.

***

Bazen dostluk yürek acısını da sormaktır, yürek acısı kimde yok ki!

Özgürlüklerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanlar, kendilerine tutuklu kalırlar da bunun adı ömre kilit vurmaktır. Saygı duyarım.

***

Elbette su akar yerini bulur.

Herkesin kalbinde yaşattığı bir efsanesi vardır. Her insan kendisi yaratır efsanesini, kendisi öldürür.

Bir bakmışsınız esamesi bile okunmaz olur.

***

Bazı sorular yasaklıdır. Saygısızlığın dibe vurduğu bir ülkede dayanamam sorarım. "Medeniyetimiz neden hala deniz seviyesinin altında?" Gerçekler verilmeyen cevaplarda saklıdır.

***

Hayatın içinde herkes bir dizi karakteridir. Yalanlar en büyük doğrularıdır bazılarının. Yalan doğrudan arta kalan değildir ve bir yılan gibi sokulmaktadır onların koynuna. Nasılsa günahları bile başkalarının boynuna.

***

Kendi halindeki insanlar çocukları için aydınlık ve huzurlu bir ülke düzeni dilerler. İnsanlara yüksekten bakanlara, buğday tarlalarının gökdelenlerden değerli olduğunu fark edip etmediğini sorarız gülerler.

***

Bazılarına göre; "iyilik kendisine yapılanları kötülüğe çevirecek kadar değersiz bir duygudur." Onlara "dur" diyemezsiniz, kendinize diyeceksiniz.

Onlara benzemek yakışık almaz!

***

Hayatın insanlara oynadığı oyunların içinden çıkabilmek öyle kolay değildir. Bundan birkaç yıl önce çocuklarına siyanür içiren bir annenin dramını okumuştum. Uç uç böceklerine bile terlik ısmarlayan annelerin çocuklarına siyanür içirmesi nasıl bir cinnet halini içeriyordu acaba? O kadını kim bu hale getirmişti? Haberin altında "Türkiye'nin yüreği burkuldu" diye yazıyordu da şimdi birilerine sorsak o kadını kim hatırlar acaba?

***

Hayat bazı insanlar için soru işaretleriyle doludur. Soru işaretinin çengelinde eski ceketler asılıdır, ceketlerin cebinde de gençlik yıllarından kalan sinema biletleri vardır. "Love Story" ya da "Doktor Jivago" gibi.

ALIŞKANLIK!

Kadınlara taciz dünyanın her ülkesinde var ama önlem almak diye bir gerçek de var. Bundan yıllar önce İtalya'nın Milano kentinin ilk kadın belediye başkanı, tecavüze uğrayan iki kadın için harika bir önlem paketi hazırlamıştı. Trafik lambalarında polis alarmı olacak. Dükkanlar geceleri ışıklarını açık bırakacak, elektrik paraları belediye tarafından ödenecek. Taksi ve servis araçları kadınlar evlerine girene kadar kapıda bekleyecek.

Bunları hepsi yerine getirildikten sonra soysuz erkekliğin önü kesilmişti. Sonrasında kadınlara verilen destek de büyüdü. Bizim ülkemizde tecavüz edilen kadınlara gösterilen tepki hiç değişmedi. "Sen de etek giymeseydin!"