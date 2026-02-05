Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Aynı bölgede sabah saatlerinde 2.8 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 13.24 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Doğanşehir’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AFAD X hesabına aittir.)

AFAD SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AFAD, depremle ilgili teknik bilgileri resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre depremin koordinatları 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı olarak kaydedildi.