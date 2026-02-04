Örnek No:55*
T.C.
ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 122 Ada, 5 Parsel,
Yüzölçümü : 232,79 m2
Kıymeti : 4.449.060,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:32
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçesi Paşalimanı 106 Ada, 10 Parsel
Yüzölçümü : 955,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.153.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:32
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 106 Ada, 60 Parsel
Yüzölçümü : 2.760,07 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.487.063,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:39
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi106 Ada, 61 Parsel
Yüzölçümü : 4.599,93 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.139.937,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Balıklı Mahallesi 123 Ada, 8 Parsel
Yüzölçümü : 7,30 m2
Kıymeti : 219.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:24
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Balıklı Mahallesi 123 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 222 m2
Kıymeti : 8.910.788,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:24
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 106 Ada, 62 Parsel
Yüzölçümü : 22.236,25 m2
Kıymeti : 20.012.625,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:49
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
