Örnek No:55*

T.C.

ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 122 Ada, 5 Parsel,

Yüzölçümü : 232,79 m2

Kıymeti : 4.449.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçesi Paşalimanı 106 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 955,92 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.153.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 106 Ada, 60 Parsel

Yüzölçümü : 2.760,07 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.487.063,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:39

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi106 Ada, 61 Parsel

Yüzölçümü : 4.599,93 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.139.937,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Balıklı Mahallesi 123 Ada, 8 Parsel

Yüzölçümü : 7,30 m2

Kıymeti : 219.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:24

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Balıklı Mahallesi 123 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü : 222 m2

Kıymeti : 8.910.788,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:24

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Mahallesi 106 Ada, 62 Parsel

Yüzölçümü : 22.236,25 m2

Kıymeti : 20.012.625,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02393409 #ilan.gov.tr