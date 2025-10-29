Fenerbahçe'nin son haftalarda dişli bir görüntü çizen Gaziantep'e 4 gol atmasının görkemli bir yanı varsa, futbolun sorgusu askıda kalır. Futbol adına yapılan eleştirilerin yerini, inanmış bir takım olmanın görüntüsü alır. Bunun tercümesi de daha iyi Fenerbahçe gerçeğinin anonsudur!

***

Göztepe karşısındaki Galatasaray'da Osimhen'in varlığıyla, Toreira'nın yokluğu arasındaki gerçekler ön plana çıktıysa, Osimhen'in sadece golcü değil, servis şefi olduğunu da belirtmeliyiz, Toreira'nın orta alandaki "dev gibi" duruşunu da işaret etmeliyiz. Ama kırmızı kart öncesi Osimhen'in faulünü görmeyen hakemi de inkar edemeyiz.

***

Beşiktaş'ın elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalayan futbolculara ve oyunu okuyan bir teknik adama ihtiyacı var. Şimdiden liderle aradaki fark 11 puan olduğuna göre, Beşiktaş'ın bu sezon acelesi yok gibi.

***

Asıl meselemiz; futboldaki bahis hakemleri. Hakemlerin sahalarda bıraktığı kanıtları cinayet romanlarında bile bulamazdık, şimdi 571 aktif hakemin 371'inin üzerinde bahis hesapları bulunuyor.

Üstelik 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Bu ülkede hakemlik cebren ve hileyle yolunu bulma metodunu hayata geçirmiş olabilir ama ihanet meslekte adamlık bırakmaz! Hoş, hakemlikte en son aranan özelliktir adamlık! O yüzden adam olmayanların teşhir edilip ve bir daha futbol sahalarına sokulmayacağının kapısı açılmıştır.

***

Bu kapıyı açan cesur adam Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

Göreve geldiğinde de belirtmiştim, "İbrahim Hacıosmanoğlu adamın hasıdır." Biz ne başkanlar gördük, yanlışların üzerini örtüp hakemlerin kurduğu çeteleri görmezlikten geldiler. O yüzden bu cesur devrimin üzerine gidilmeli ve futbolumuz böyle hakemlerden kurtulmalıdır.

***

Bu cümleyi defalarca yazdım hadi gel de bir kez daha yazma.

"Bizim mahalleye bir hakem taşındı, mahallenin midesi bulandı."