Köyden eğitim Nobel’ine uzanan başarı hikayesi

Türkiye’de dehşet ve keder dolu olaylar yaşanırken, güzel haber Antalya’dan geldi. Babasının “Ceketimi satar, seni okuturum” diyerek büyüttüğü Aysel öğretmen, eğitim Nobel’ine adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Aysel Şener, bir köyde dünyaya geldi. Her gün 4 km. yürüyerek okula gitti. Annesi, "Kızım, ne olursa olsun her gün iyilik yap" dedi. Babası, ceketini satıp onu bugünlere getirdi. O da azmetti, okudu ve çok başarılı bir öğretmen oldu. 22 yıllık kariyerinde özellikle kız çocuklarını okuttu. Yüzlerce proje yaptı. 10 kitap yazdı. Eğitimde fırsat eşitliği üzerine çalıştı. Şimdi de 139 ülkeden binlerce öğretmenin katıldığı Global Teacher Prize'da ilk 50'de yer aldı. Eğitimin Nobel'i sayılan bu ödüle adını yazdırdı. Antalya Aksu'da görev yapan 22 yıllık sınıf öğretmeni Aysel Şener, 1 milyon dolarlık ödülü kazanırsa kanser hastaları ve kız çocukları için kullanacağını söyledi.