FENERBAHÇE, Eyüp'e 8 gol attı 9 puan kazandı. İki ezeli rakibinin kaybettiği bir haftada verdiği kayıpların bir kısmını telafi ederken her biçimde keyfine baktı. Rakibin zayıf olmasını farklı sonuca gerekçe gösteremeyiz, çünkü ritmini tutturan ve direncini sahaya yayan bir takımın gelecek maçlar için verdiği anonsları görmezden gelemeyiz. Asensio'nun da takıma girmesiyle birkaç maçlık periyodun yakalanması zor değil.



Galatasaray'ın içi de çürük dışı da. Bir takımın bu kadar kolay yenilmesinin başka bir açıklaması olamaz. Kendi gücünü sıfırlayan bir takımın rakibinin gücüne duymadığı saygı çok daha farklı bir sonucu gerektirirdi.

Trabzonspor'da dengeli bir bütünlük, harika bir dayanışma ve kesinlikle kazanmaya inanmış bir takım duruşu vardı. Ve hakları olanı aldılar. Salah haftanın adamı. Ayaklarında bilge bir ahenk var. Topu rakip alana sürerken o topla sevda yaşıyor. Nasıl bir ritmik top sürüştür o. Hele dördüncü golde kendine güvenle, takipçilik arasındaki bağların nasıl sanata dönüştüğünün bir resmi vardı da o resmi duvara astım. Futbol ressamının renk diliyle, yazarlığın halk dili arasındaki farkın kusuruna bakılmasın.

Beşiktaş, Amedspor'un daha ilk dakikalarda oyununu kabul ettiren hızlı çıkışlarına sadece seyirci kaldı. Beşiktaş kalesinde estetik goller sergisinde iki fotoğraf asılı kaldı. Tek forvetli sistemin yetmediği ortadayken bir şaşırtmaca gerekirdi ama Italiano korkaklık çemberinden dışarı çıkamadı. Amedspor'un verdiği mücadeleyi de inkar etmeyelim, bu maçın başka bir sonucu olamazdı