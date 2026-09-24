BİZİM masalımızda çocuklardan başka kahraman yoktur. Bizler çocuklara eliyle çiçek verenleri severiz, konuşma diliyle silah çekenleri değil. 60 yaşın üzerindeki herhangi birine sorun bakalım, "çocukluğunda depresyon ilacıyla tanışan bir arkadaşı olmuş mu?" ya da "eli silaha değmiş bir çocuk tanımış mı?"

Nice erkek adam kullandığı otomobilinde beyzbol sopası, kesici alet hatta silah bulundurur. Kimileri satmak ya da kullanmak amaçlı uyuşturucu bulundurur. Kimileri insanların üzerine salmak için 'çakal' bulundurur, kimileri de yetkileri olmadığı halde otomobilinde 'çakar' bulundurur. Rahmetli sanatçı Kayahan otomobilinde yol kenarındaki çocuklara dağıtmak için mutlaka "gofret" bulundururdu. Adamlık böyle bir şey!

Çocuklara borcumuz var ama harcımız da var. Yapay zeka ve kalleş dünya yapısıyla geleceğe azar azar mezar kazılırken, bizim de masallarımız var.

Çocukların gökyüzüne uzanan dilekleri, kötülük çiçeklerini soldurmak için en anlamlı yoldur. Bir gün gelecek bütün kuşlar taşlar yağdıracak zalimlerin başına. Milyonlarca balık gökyüzüne havalanacak, onlardaki meydan okuma gücü yılların öcüne dönüşecek. Kaçak avcılara oltalarını yuttururken, pullarını yapıştıracaklar mektuplara. "Neslimi kurutanlar çocuklarının neslini de kurutuyor" diye.

Rüzgarlar hortumla çekecek sevgi ve saygıyı reddedenleri. Karınca katarları çocukları satanları ateş topuna tutacak. Hayatın bodrum katında yaşayanların özlemi balkondur. Gökdelende yaşayanların derdi, 'daha yükseğe çıkmak!' Sevgi ve saygı büyümediği için her şey küçülecek, çocukları parmağında oynatanlar aklını oynatacak.

Bunlara karşılık çocuklar denizlerde yürüyecek, yakamozlar aydınlatacak yollarını. Pembe vapurlar küçük kızları taşıyacak yıldızlara, hayat onlara süt annelik yapacak. Martılar simitleri kolye yapacak işçi kızların boynuna. Ahlaksız paranın koynuna girenler damarındaki kiri temizlemek için lağım çukuruna koşacak.

Ay kement atacak kötü insanların boynuna. Gök taşları gezegendeki rolünü sahneye koyacak, çocukları ve kadınları taciz etmeyi erkeklik sayan çakalların gözleri fal taşı gibi açılacak. Kötü insanlara ne mal olduklarını gösteren aynaları tutacak masal cadıları.

Bütün masal kitapları çocukları korumak için yazılmıştır. Bu yazı da bir masaldır ve çocuklar için yazılmıştır. Çocukları sevmeyen okumasın. Okusa da bir şey anlamaz zaten! Onlar pompalı tüfeklerini yağlasınlar ya da kuyruklarını!

MUTLULUK TAKVİMİ

Diş fırçalarken suyu kapat.

Pilli küçük lamba kullan.

Yağmuru izle.



İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Yaslandım bir duvara

Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar

O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN

Çocuğunun üzerini geleneklerle örtersen gözün arkada kalmaz.

Asalet

Yıllar önce okumuştum aklımda kalmış. Rahmetli şair Orhan Veli soğuk ve yağmurlu havalarda kolunda pardösüyle dolaşırken arkadaşları kendisini uyarır; 'hastalanacaksın.' Orhan Veli'nin verdiği cevap; 'şair olmak böyle bir tavır gerektirir.' Oysa durum farklı. Orhan Veli geçim zorluğu çektiği için dostlarından biri kendisine pardösü hediye etmiştir ama bedenine küçük geldiği için o pardösüyü elinde taşırken yoksulluğunu gizlemek istemiştir.

Asalet böyle bir şey.