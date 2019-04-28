Telaşının kurbanı oldu
21 sene sonra Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenme başarısı gösterecek Trabzonspor, 90+5'te dakikada gelen gol gerçekten Trabzonspor için büyük bir hayal kırıklığı. Maç başlangıcı arzulu coşkulu bir Trabzonspor var. Rakibi kendi sahasında baskı altında tutup hataya zorladılar. Ayağa pası olumlu yapan bir kurgu, orta alanda Sosa, Yusuf ve parmak hücum girişimlerinde öne çıkan isimler. Önce Rodallega'nın direkten dönen topu ardından Abdülkadir Ömür'ün mükemmel asisti ile Yusuf ile 1-0 öne geçen taraf oldular.
Trabzonspor, son bölümde neleri yanlış yaptı?
Golden sonra Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a büyük bir baskı kurduğu gerçeği var. Bunun en önemli nedeni; Trabzonspor'un kendi ceza alanına çekilmesi ve de gelen toplarda Fenerbahçeli oyuncuların alması. Sadık'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra daha sakin ve akılcı oynaması gereken Trabzonspor olmasına rağmen nedense bir telaş içerisinde bir yapıya büründü. Oyunun son dakikalarını rakip alanda oynamaları ve tempoyu düşürmeleri gerekirken basit bir faul ardından gelen beraberlik golünü kalelerinde gördüler.
MAÇIN EN İYİSİ: SOSA
Orta alanda önemli işler yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AYEW
Oyunun ritmine ayak uyduramadı.
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