Kimine VAR kimine YOK
1- Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı 4-5 kez izlememe rağmen herhangi bir darbe görmedim. Yani penaltı değil.
2- 44. dakikada Diagne'nin Rodallega'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gereken pozisyonu hakem yine esgeçti. Yani yine VAR, YOK oldu. 3- Nagatomo'nun ağzından yabancı dilde çıkan küfürler de duyulmadı nedense. 4- İkinci yarıda Galatasaray ceza sahası içinde Ekuban'ın ayağınagelen darbede hakemden, VAR'a da gitmesine rağmen nedense penaltı yorumu gelmedi! Özellikle ilk yarının 20 dakikalık bölümünde dönen topları da Galatasaraylı oyuncular aldığı için büyük bir baskı altında kaldı Trabzonspor. Rodallega ile bulunan golün ardından Nwakaeme'nin kaçırdığı golle soyunma odasına 2-2 gitme şansını kullanamadı Trabzonspor. Hakem hataları olmasa dünkü sonuç ortaya çıkar mıydı? Trabzonsporlu oyunculara dün ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim.
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