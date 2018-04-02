B planı yok
G.Saray maçı Trabzonspor için büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Çünkü gerek takım savunmasında gerekse hücumda büyük yetersizlikler içerisinde bir takım görüntüsündeydiler.
İlk yarıda Muslera en rahat maçlarından birini oynadı desek abartı yapmış olmayız.
Maçın başlarında yenilen golden sonra 20 dakikalık bölümde Galatasaray'a çok fazla pozisyon verdiler.
Çıkarken kaptırılan toplar ve öne giden her topun kolayca rakibe teslim edilmesi bu baskıyı yaratan en büyük etken.
Trabzonpor'da hayal kırıklığı yaratan futbolcular kimlerdi?
Orta alanda sorumluluk alması gereken deneyimli oyuncular var. Sosa ve Kucka gibi... Ama ikisi de tam bir hayal kırıklığı.
Özellikle Sosa önde topla buluştuğunda öylesine basit top kayıpları yaptı ki anlaşılır gibi değil.
İki kenarda Pereira-Abdülkadir ve Novak-Yusuf aralarında hiçbir uyum yok.
Bütün gol planlarını Burak'a atılan uzun toplar. Bu gerçekleşmediğinde ikinci bir hücum planı yok. İkinci yarı ilk 10 dakikalık bölümde ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla pas yapmaya çalışan takım Trabzonspor. Rakibi eksik yakaladıkları anlarda Yusuf ile girilen net gol pozisyonu var.
Dünkü maçta Galatasaray Trabzonspor'a göre çok daha önde olan takımdı ve hak ettiği bir galibiyet aldı
MAÇIN iYiSi FEGHOULI
7. dakikada attığı gol maçın seyrini değiştirdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Çok basit top kayıpları yaptı.
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