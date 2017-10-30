Anlamı büyük galibiyet
Uzun zaman sonra Trabzonspor tüm hatlarıyla kusursuz bir görüntü içerisindeydi. Trabzonspor adına doğruların çok fazla olduğu bir 90 dakika izledik. Önde baskı yaparak maça başladıktan sonra topun olduğu her yerde çoğaldılar. Saha içi yardımlaşmaları üst düzeyde idi. İlk yarı Trabzonspor serbest vuruştan üç kez gole yaklaşan taraftı. Orta alanda Onazi ve Okay gerçekten çok iyi bir mücadele sergiledi.
Özellikle Onazi'nin rakipten kaptığı kritik toplar vardı.
Sadece ilk yarıda top rakip alana geçtiğinde Yusuf Yazıcı'dan başka oyun aklını başka bir isim bulunmaması gol pozisyonu üretilememesinin nedeniydi.
BRAVO ÇALIMBAY
İkinci yarıda N'Doye ile gelen golden sonra coşkusu ve kazanma azmi çok yüksek bir Trabzonspor vardı sahada. Burak Yılmaz ve Rodallega gibi iki hücum oyuncunuz yok. Son haftalarda alınan sonuçlardan sonra oyuncuların öz güveni düşmüş. Ve kimse sizden büyük bir performans, iyi bir sonuç beklemiyor. Böyle bir durumda bir hafta boyunca oyuncularını bu maça motive eden ve Galatasaray'a karşı doğru hamlelerle hazırlayan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da kutlamak gerekir. Alınan 3 puan çok büyük önem taşıyor. lig Trabzonspor için yeniden başladı desek yeridir.
MAÇIN İYİSİ YUSUF
Genç oyuncu futbol resitali sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DENAYER
Belçikalı sıkça kademe hatası yaptı.
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