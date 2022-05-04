Komşuyu rahatsız edene ceza

Komşum evinde sürekli kavga ediyor. Sesinden rahatsızım, müdahale edebilme hakkım var mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.

Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir.

KMK 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanabilir.

Ancak ileri boyutu hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır.

Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurup dava açabilirsiniz.

Çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz.

Uzun süren eylemlerde de kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis söz konusu olabilir.



Eşimle 8 aydır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle Türk Medeni Kanunu Madde 166 gereği, genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz.

Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.

Bu nedenle durumunuza ilişkin delillerinizi toplayın, tanıklarınızı belirleyin.