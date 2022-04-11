Hatalı işleme tazminat

EPİLASYON işlemi sırasında derimi yaktılar. Yüzümde bunun izi de kaldı. Nasıl bir yol izlemeliyim? Haklarım nelerdir?

Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur. Hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.



İŞ kazası geçirdim. Şirket benimle ilgilenmiyor. Yasal haklarım nelerdir?

İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bunun yanı sıra işvereninizden tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.