RAMAZAN İMSAKİYE
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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 09 Nisan 2022, Cumartesi

Hakaret dolu yazı sildirilir

Sosyal medyada tartıştığım biri bir benimle ilgili hakaret içeren yazılar yazmış. Bu yazıları çok hızlı bir şekilde kaldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz.
Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir.
Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve Birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.
Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.

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