İadenin kuralları var

Bir ürünü iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?

İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur.

Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.



Aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Üstelik tamiratlar sırasında dışı da çok tahrip oldu. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?

Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden ihtarname gönderebilir; kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz.