Kefil borca ortak olur

Feride Hanım, Ben Bir Arkadaşıma Kefil Oldum Ama Şimdi Durumda Endişe Ediyorum. Kefaletten Vazgeçebilir Miyim?

Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir.

Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.



Bankadan Kredi Çektim Ama Ödeyemiyorum, İşlerim Bozulmaya Başladı. Başıma Neler Gelebilir?

Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka eviniz, ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarını ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Peki, 'tüm bu durumlar yerine getirilmiş ama sonrasında işler kötüye gitmişse neler olur?' sorusuna gelince; Banka size verdiği ödemeyi geri alacaktır. Kredi borçlusundan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır.

Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise, banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecektir. Banka asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefil olan kişiye yönelecektir. Kefil var olan borcu ödemek zorunda kalır.