Kilit mağduru olunursa...

KAPI kilidimi değiştirdim, "Kimse açamaz" dediler. Ama evime hırsız girdi. Kayıplarımın telafi edilmesini isteyebilir miyim?

Kapı kilidini size satarlarken vadettikleri özelliklerin olmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda ayıplı bir ürün satın almış sayılırsınız ve dava açabilirsiniz. Burada elbette size böyle bir vaatte bulunduklarını ve hırsızlık olayının kapı kilidinin vadedilen özellikleri taşımamasından kaynaklandığını ispat etmeniz gerekir. Hırsızlık olayı ile kapı kilidinin yetersizliği arasında illiyet bağı kurmanız gerekir.

MESAJLAR delil olarak kabul edilir mi?

Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyseniz, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir. Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.