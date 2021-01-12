Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bunun için başıma bir iş açılır mı? Neler yapabilirim?
Eskiden pek çok kimsenin endişe ettiği kayıp ya da çalıntı kart sonrasında yaşanan olumsuzluklar şimdi yeni çipli kimliklerle azalıyor.
2 Ocak 2017 tarihinde başlayan yeni kimlik kartlarının dağıtımı ile daha güvenli bir kart kullanımına geçildi. Eski kimlikler kaybolduğunda çok büyük sorunlar yaşanırken, yeni kimliklerde sorunlar daha az yaşanmaktadır. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evrakların yeniden eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Son 6 ay içinde çekilen biyometrik fotoğraf, form ile beraber nüfus müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri tamamlayabilirsiniz.
Kimlik kaybeden ALO 199'u arasın
Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bunun için başıma bir iş açılır mı? Neler yapabilirim?
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